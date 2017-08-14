Андрей Якунин привел Hard Rock Hotel в Давос

Швейцарский отель, который входит в портфель фонда VIYM, с декабря будет работать под брендом американской сети

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Отель расположен в старинном здании в Давосе. Здание было построено в 1882 г., в нем располагался санаторий, а затем клиника SPENGLERS

Американская Hard Rock International (HRI) заключила франчайзинговый договор с International Hospitality Service (IHS), владельцем отеля Spenglers Hotel и комплекса резиденций Holsboer в Давосе, сообщила пресс-служба VIYM. Условия сделки стороны не раскрывают.

Под брендом Hard Rock в мире работает 176 кафе, 24 отеля и 11 казино, сказано на сайте HRI. Для HRI это первый проект в Швейцарии, в Европе у компании работает пока только два отеля – на Ибице и на Тенерифе (Испания). В скором времени запланировано открытие отелей в Берлине, Лондоне, на Мальте. Большая часть отелей HRI расположена в Северной Америке.

Spenglers Hotel входит в гостиничный портфель VIYM с 2013 г., говорит представитель VIYM. На сайте компании он указан как проект VIYM, но в отчетности связанных с VIYM фондов он отсутствует. IHS принадлежит сторонним инвесторам, которых консультирует VIYM, в том числе по финансовым (привлечение инвестиций) и стратегическим вопросам (участие в выборе оператора), утверждает представитель VIYM. Проект в Давосе управляется соинвестиционной платформой, поэтому не входит в отчетность фонда: VIYM управляет не только активами в портфелях фондов, но и проектами соинвестиционных платформ с привлечением сторонних инвесторов, добавляет она.