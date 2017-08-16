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Датская Carlsberg снизила продажи пива из-за ужесточения законодательства в России PIXABAY

Один из крупнейших производителей пива в мире датская Carlsberg Group отчиталась о падении продаж за первое полугодие 2017 г. на 4% до 57,6 млн гектолитров (гл). Группа, в частности, связывает это с ограничением объема пластиковой тары в России. Запрет на производство пива в таре более 1,5 л действует с 1 января 2017 г., на розничную продажу – с 1 июля. Мера направлена на снижение потребления алкоголя, объясняли законодатели. Россия – один из ключевых рынков для Carlsberg: на нее приходилось 16% в общей операционной прибыли группы за 2016 г.

Ограничение по размеру пластиковой тары вместе с холодным летом и снижением доходов россиян в 2017 г. привели к сокращению всего российского рынка пива в первом полугодии на 5%, уточнило российское подразделение датской группы - пивоваренная компания «Балтика». Продажи пива в России сокращаются последние четыре года: в 2016 г. они упали еще на 3,7% до 780,6 млн дал, согласно Росстату. Пивовары связывают это с усилением госрегулирования отрасли в последние годы.

Чтобы адаптироваться к изменениям и увеличить продажи в деньгах на российском рынке, компания изменила ценовую политику – повысила цену на пиво в пластиковых бутылках, отмечает «Балтика». В итоге такое пиво оказалось дороже, чем в среднем по рынку, признает она. Как следствие, продажи Carlsberg в России упали, а доля на местном рынке сократилась до 32,2% против с 34,5% на конец прошлого года. Продажи и, как следствие, доля рынка премиальных брендов, в том числе Carlsberg, Zatecky Gus, Tuborg выросли, тогда как марок экономсегмента, среди которых «Большая Кружка» и «Жигулевское», напротив, упали, пишет «Балтика». Правда, даже с 32,2% она по-прежнему остается лидером в России.

Вместе с тем новая ценовая политика способствовала серьезному увеличению прибыли в России, отмечает Carlsberg, не уточняя деталей.

Чистая выручка группы Carlsberg выросла почти на 2% до 31,8 млрд датских крон ($5,1 млрд), операционная прибыль - на 20% до 4,1 млрд крон, в том числе благодаря укреплению рубля. Выручка компании в регионе Восточная Европа, где на Россию приходится львиная доля бизнеса компании, выросла на 16% до 5,5 млрд крон, операционная прибыль - на 39% до 1 млрд крон. В натуральном выражении продажи в регионе снизились на 9% до 14,5 млн гл, несмотря на двузначный рост на Украине, в Белоруссии и Казахстане.