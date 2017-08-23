«Транснефть» проиграла Сбербанку в апелляции

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По итогам 2014 г. «Транснефть» получила 75,3 млрд руб. убытка от операций с производными финансовыми инструментами Евгений Разумный / Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в июне удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку, сообщил «Интерфакс». В январе «Транснефть» потребовала от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г.

«Транснефть» считает, что Сбербанк не предупредил о всех рисках заключения таких сделок, при том что сама монополия не является профессиональным участником этого рынка. По мнению «Транснефти», банк предложил компании продукт, который ей не подходил.

«Транснефть» является квалифицированным инвестором со всеми вытекающими последствиями, заявила зампред правления Сбербанка Белла Златкис сегодня в суде: «Более того, если кто-то из нас сегодня купит бумаг на $100 000, то завтра станет квалифицированным инвестором, потому что обстоятельства, по которому это решается, - это размер и значимость того бизнеса, который идёт».