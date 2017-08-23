«Транснефть» проиграла Сбербанку в апелляции
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в июне удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку, сообщил «Интерфакс». В январе «Транснефть» потребовала от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г.
«Транснефть» считает, что Сбербанк не предупредил о всех рисках заключения таких сделок, при том что сама монополия не является профессиональным участником этого рынка. По мнению «Транснефти», банк предложил компании продукт, который ей не подходил.
«Транснефть» является квалифицированным инвестором со всеми вытекающими последствиями, заявила зампред правления Сбербанка Белла Златкис сегодня в суде: «Более того, если кто-то из нас сегодня купит бумаг на $100 000, то завтра станет квалифицированным инвестором, потому что обстоятельства, по которому это решается, - это размер и значимость того бизнеса, который идёт».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}