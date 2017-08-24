Британская сеть детских товаров уходит из России

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Сейчас у Mamas & Papas остался один магазин – в ТЦ «Европейский», указано на сайте Ideas4Retail Д. Абрамов / Ведомости

Сеть детских товаров Mamas & Papas уходит из России, рассказал человек, знакомый с планами компании Ideas4Retail, которая управляет магазинами сети по франшизе. Об этом известно также двум консультантам по недвижимости, слышавшим о закрытии Mamas & Papas от сотрудников ее российского франчайзи. Последний магазин Mamas & Papas в торговом центре «Европейский» в Москве закроется 1 сентября 2017 г., уточнил его сотрудник по телефону.

Управляющий партнер Ideas4Retail Евгений Бутман подтвердил, что компания прекратит развивать Mamas & Papas в России: «Мы решили сконцентрироваться на том, что умеем лучше всего, – розничной торговле игрушками». Ideas4Retail также по франшизе развивает магазины Imaginarium и Hamleys. Запрос в штаб-квартиру Mamas & Papas остался без ответа.