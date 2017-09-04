Почему Московское центральное кольцо никогда не окупится

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Перевозки по МЦК уже превысили плановый показатель Евгений Разумный / Ведомости

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, Московское центральное кольцо (МЦК) отпразднует год со дня пуска первых поездов. За это время линией воспользовалось более 93 млн пассажиров при первоначальном плане в 75 млн. Проект уже обошелся ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), федеральному и московскому бюджетам примерно в 140 млрд руб. А в течение 15 лет затраты достигнут 200 млрд руб. Инвестиции в проект не окупятся никогда, отмечают эксперты. Почему это произойдет и должен ли вообще непременно окупиться инфраструктурный проект такого масштаба?

Сколько стоит МЦК

О возвращении движения пассажирских поездов на Московскую окружную железную дорогу, отмененного еще в 1930-х гг., много лет мечтал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, но реализовать проект удалось его преемнику Сергею Собянину. Градостроительная документация и технико-экономические обоснования строительства пассажирской железной дороги и сопутствующей ей инфраструктуры были готовы еще в 2000-х гг., вспоминает бывший руководитель НИиПИ генплана Сергей Ткаченко. А в 2008 г. правительство Москвы и РЖД подписали соглашение о реконструкции грузовой железной дороги в пассажирскую.

Однако отсутствие средств затормозило начало работ на три года, продолжает Ткаченко. Вопрос с финансированием был решен только в 2011 г., после назначения нового мэра, для этого Собянину пришлось идти с такой просьбой к президенту России, рассказывали тогда «Ведомостям» московские и федеральные чиновники.

Правительство внесло из бюджета в уставный капитал ОАО «РЖД» 72 млрд руб. для обустройства железнодорожной части инфраструктуры МЦК. Москва потратила 20 млрд руб. на строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов и более 25 млрд руб. на реконструкцию улично-дорожной сети, путепроводов и освобождение территорий вокруг МЦК, говорит первый замначальника по стратегическому развитию и клиентской работе ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов. Это предприятие курирует от лица московских властей работу МЦК, оно предоставляет весь обслуживающий персонал (кроме машинистов поездов) для кольца и обеспечивает единую билетную программу с метро.

Метрополитен выступает и заказчиком услуг по перевозке пассажиров. 15-летний контракт с РЖД обойдется столице в 57,7 млрд руб., говорит Латыпов.

Для организации движения на МЦК РЖД купила у «Уральских локомотивов» (СП Siemens и «Синары» Дмитрия Пумпянского) 33 электропоезда «Ласточка». Сообщить сумму инвестиций и их окупаемость представитель РЖД отказался. Если ориентироваться на контракт, один поезд «Ласточка» из пяти вагонов стоил 8,7 млн евро. Следовательно, 33 поезда могли обойтись РЖД в 19,2 млрд руб. (по средневзвешенному курсу за 2016 г. в 67 руб.). С 1 мая 2017 г. интервал движения поездов на МЦК был уменьшен с 6 до 5 минут в часы пик и с 12 до 10 минут в остальное время. Поэтому РЖД пришлось купить еще девять составов ориентировочной стоимостью 5,25 млрд руб.

Окупаемость инвестиций в проект в РЖД не подсчитывали, уверяет близкий к госкомпании человек. Контракт получился невыгодным, знает один из консультантов РЖД. Инвестиции могут никогда не окупиться, добавляет он.

Сумма, которую по контракту с правительством Москвы получает РЖД за обслуживание МЦК, – 3,8 млрд руб. в год – не привязана к пассажиропотоку. Компания должна обеспечить определенный интервал движения, указывает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук. В сумму выплат включен тариф как за перевозки на пригородных электричках в Москве, который не зависит от размера инвестиций, а рассчитывается исходя из стоимости инфраструктуры и сейчас составляет 0,1% от нее. По оценке партнера PwC Дмитрия Ковалева, чтобы окупить проект хотя бы за 10–15 лет, тариф должен быть как минимум в 1,5 раза выше.

РЖД получила деньги на проект из бюджета, компании нет необходимости возвращать эти инвестиции, возражает чиновник мэрии. Прямые затраты РЖД – покупка поездов и их эксплуатация. Поэтому рентабельность перевозок на МЦК составляет 8%, утверждает чиновник мэрии.

Окупаемость инвестиций не стоит на первом месте, ведь это крупный инфраструктурный проект, следует из слов Латыпова. Главная задача МЦК – обеспечить транспортную альтернативу для горожан, а без субсидий на перевозку не существует ни один метрополитен в мире, говорит он. От подобных транспортных проектов есть «намного более важный эффект – комфорт передвижения, экономия времени в пути (в МЦК пассажиры экономят 9–11 минут по сравнению с поездкой на других видах общественного транспорта) и эффект от развития территорий», считает Латыпов. Сегодня пассажир МЦК обходится городу на 40% дешевле, чем пассажир метро, указывает источник в мэрии, за счет новой инфраструктуры и наземного расположения путей. Кроме того, сейчас МЦК загружено только на половину мощности, со временем его заполняемость будет расти.

Об окупаемости в обозримом периоде времени именно МЦК вряд ли можно говорить, соглашается Ткаченко: «Такие проекты дают исключительно опосредованную окупаемость, превращая городские территории из второстепенных, деградирующих в инвестиционно привлекательные. Для этого и существуют бюджетные средства – способствовать капитализации города, увеличивать налогооблагаемую базу». Такие проекты нельзя оценивать только с точки зрения возврата средств, соглашается Савчук. Как и любой инфраструктурный проект, МЦК направлено на развитие города и прилегающих территорий, повышение деловой активности. «Проект очень масштабен, аналоги в мире носят не городское, а национальное значение, – объясняет Савчук. – Реализация проекта обеспечила заказ для промышленности, проектировщиков, создала возможность для внедрения в эксплуатацию современных и инновационных решений, например, в сфере автоматизации перевозок».