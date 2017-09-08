Авиакомпания «Азимут» продает билеты от 888 рублей

Пока на рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону и Омск

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«Азимут» завлекает ценами «Азимут»

Ростовская авиакомпания «Азимут» начала продажи билетов на рейсы. Пока перевозчик будет осуществлять полеты по двум направлениям: Москва – Ростов-на-Дону и Москва – Омск. Полеты по этим направлениям начнутся 21 сентября и будут выполняться раз в сутки. Самый дешевый билет до Ростова и обратно стоит 888 руб. в одну сторону, но доступны такие не во все дни, на пятницу и понедельник минимальная цена билета – 1980 руб. Минимальная цена в Омск сейчас 6980 руб., но, по данным ресурса aviablogger, на самом старте продаж в Омск также продавались билеты по 888 руб. Билеты за минимальную цену – безбагажные, позволяющие провезти в салоне до 10 кг ручной клади.

Это дешевле промотарифа единственного российского лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота»). У нее минимальная цена билета – 999 руб. В этом году «Победа» собирается продать до 350 000 билетов за 999 руб. При плане перевозок в 4,5 млн пассажиров это составит примерно 7,7% от всех билетов. Но на такие востребованные направления, как Ростов, билетов по 999 руб. у «Победы» уже нет на всю глубину продаж до конца марта 2018 г. Доступны только за 1700 руб., а в Омск лоукостер не летает.

Но даже билеты «Азимута» по 1980 руб. в Ростов и 6980 руб. в Омск дешевле, чем у всех ведущих игроков – группы «Аэрофлот», S7, UTair, «Уральских авиалиний». Их цены начинаются примерно от 3000–4000 и 8000–9000 руб. соответственно.

Как лоукостеры заманивали пассажиров

«Азимут» не планирует быть лоукостером, билеты по низким ценам – это часть кампании по привлечению пассажиров, рассказал председатель совета директоров и совладелец «Азимута» Павел Удод. Количество самых дешевых билетов на рейс он не раскрывает. Пока билеты авиакомпания продает до 28 октября (конец летнего расписания).

«Такие низкие цены – тревожный сигнал, они не обеспечивают нормального функционирования авиакомпании. Очевидно, что, несмотря на взрывной рост рынка, на нем образовался избыток провозных емкостей, который провоцирует новый виток ценовых войн», – говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. Билет должен стоить не менее $100 за час полета, добавляет он.

«Азимуту» придется непросто, если он будет конкурировать с «Победой», – говорит партнер Вain & Company Андрей Панов. «Азимут» летает на российских самолетах SSJ100, а «Победа» – на Boeing 737-800. Затраты же на перевозку одного пассажира для региональных самолетов выше, чем для Boeing 737-800, указывает Панов. «Однако если авиакомпания будет аккуратно выбирать региональные маршруты, где самолет вместимостью 180 или 189 кресел использовать экономически не так выгодно из-за потенциально низкой загрузки, то шансы на успех есть. В мире можно найти успешные примеры: бразильская Аzul построила свой бизнес на региональных самолетах Embraer, за 10 лет она нарастила парк до более чем 100 самолетов, а капитализацию – под $3 млрд», – добавляет Панов.

«Азимут» получил сертификат эксплуатанта в середине августа, в парке у авиакомпании четыре самолета SSJ100. Всего законтрактовано восемь судов, они должны быть получены к апрелю 2018 г. Авиакомпания принадлежит Павлу Удоду и Виталию Ванцеву (председатель совета директоров и совладелец аэропорта «Внуково»), базируется в Ростове.

«Азимут» будет летать из Ростова в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань, Грозный и др. Также будет разлет из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, рейсы будут открываться постепенно по мере получения слотов, пояснил Удод.