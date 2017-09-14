НЛМК досрочно выкупит евробонды на сумму $317,3 млн

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Ранее представитель НЛМК пояснял «Ведомостям», что досрочный выкуп и выпуск новых облигаций позволит компании эффективно использовать хорошие рыночные условия для оптимизации долгового портфеля А. Махонин / Ведомости

Половина держателей евробондов НЛМК с погашением в 2018-2019 гг. согласилась продать бумаги обратно компании. НЛМК сообщила, что выкупит бумаги двух выпусков на общую сумму $317,3 млн.

У НЛМК есть облигации на $396,3 млн, которые нужно погасить в феврале 2018 г., и на $211,1 млн с погашением в сентябре 2019 г. На эти выпуски приходится 46,5% публичного долга НЛМК. 4 сентября НЛМК объявила, что выкупит бонды с погашением в 2018 г. с 1,75%-ной премией к номиналу, премия к бондам с погашением в 2019 г. была 5,4%. Примерно с такой же премией торгуются облигации НЛМК на Ирландской бирже. По данным Bloomberg, еврооблигации НЛМК с погашением в 2018 г. торгуются с премией 1%, а с погашением в 2019 г. - с премией в 5%. Заявки на выкуп принимали JPMorgan, Societe Generale, ING и UniCredit до 16:00 13 сентября.

Продать бумаги согласились примерно половина держателей бумаг. НЛМК потратит на досрочный выкуп бумаг $317,3 млн. После выкупа в обращении останется $989 млн еврооблигаций.

Параллельно НЛМК заявляла о планах нового выпуска долларовых евробондов, road show началось 6 сентября, оно проходит в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. 14-15 сентября ожидается прайсинг по новому выпуску, сообщил представитель компании. 21 сентября – закрытие сделки по новому выпуску, а 26 сентября – закрытие сделки по выкупу и выплата денег инвесторам, рассказал он.

Ранее представитель НЛМК пояснял «Ведомостям», что досрочный выкуп и выпуск новых облигаций позволит компании эффективно использовать хорошие рыночные условия для оптимизации долгового портфеля. Сколько еврооблигаций будет в обращении после нового выпуска, представитель компании не сообщил. «Сейчас определяются параметры нового выпуска», - пояснил он. Об объемах, сроках и ставках НЛМК объявит, когда будет закрыта книга заявок. Новый ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК составляет 4,125%, спрос - около $1,4 млрд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ставка бондов с погашением в 2018 г. - 4,45%, в 2019 г. - 4,95%.

«Процентные платежи снизятся, а с учетом отличной конъюнктуры новый выпуск будет очень дешевым для компании», - отмечает аналитик АКРА Максим Худалов. Процентная ставка нового выпуска зависит от того, на какой срок погашения они рассчитывают, говорит аналитик Reiffeisenbank Денис Порывай. Если срок погашения нового выпуска будет в 2023 г., то доходность сохранится на сегодняшнем уровне. Но такой вариант маловероятен, т. к. на 2023 г. у компании уже запланирован один выпуск. Если же НЛМК выпустит еврооблигации на срок до 2026 г., то их доходность составит 4,20%-4,30%, подсчитывает аналитик.

Общий долг компании, по данным отчета по МСФО за шесть месяцев 2017 г., составляет $2,41 млрд, 54% из них приходится на долларовые облигации. Средняя ставка по кредитному портфелю компании составляет 3,8%, для долларовых долгов - 4,37%.