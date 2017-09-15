AstraZeneca может стать первой фармкомпанией, подписавшей специальный инвестконтракт

Статья опубликована в № 4408 от 15.09.2017 под заголовком: AstraZeneca заплатит за госзакупки

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AstraZeneca заплатит за госзакупки Daniel Bockwoldt / DPA / TASS

Компания AstraZeneca может первой из фармацевтических компаний подписать специальный инвестиционный контракт с государством, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его цитирует «Фармвестник»). В ближайшее время запланировано подписание специального инвестконтракта с AstraZeneca на 10 лет, подтвердил представитель Минпромторга.

Шведская доля 7,3 млрд руб. на такую сумму в 2016 г. AstraZeneca поставила лекарственных препаратов в России. Ее доля на российском рынке составила 2,4%

В заявке на специальный инвестконтракт помимо размера инвестиций (не менее 750 млн руб.) должен быть бизнес-план, процент локализации, структура проекта и эффект от него, знает партнер КПМГ в России Нина Гулис.

AstraZeneca сообщила, что по условиям контракта должна локализовать в России производство 10 препаратов: четырех онкологических и трех сердечно-сосудистых, по одному для лечения бронхиальной астмы и заболеваний желудочно-кишечного тракта и одного сахароснижающего. Инвестиции в модернизацию и организацию производства превысят 1 млрд руб. За это компания получит налоговые льготы, а эти 10 препаратов – статус локализованных, говорит представитель AstraZeneca. Перейти к полному циклу производства препаратов (кроме субстанций) компания планирует к 2020 г.

При локализации компании начинают с упаковки, затем переходят к полному циклу производства, но в госзакупках для получения преференций просто упаковки недостаточно, рассказывали «Ведомостям» участники рынка. AstraZeneca рассчитывает, что специальный инвестконтракт позволит ее препаратам получить статус локальных, говорит человек, близкий к одной из сторон контракта.

Статуса локального производителя достаточно для преференций в госзакупках, считает заместитель гендиректора Stada в России и СНГ Иван Глушков, но тогда для AsrtaZeneca нужно постановление правительства и приказ Торгово-промышленной палаты, что статус локального производителя наступает с момента упаковки. Если компания подписала инвестконтракт и обещала локализовать препарат через три года, логично, что он будет считаться локальным и получит преференции, рассуждает сотрудник предприятия-конкурента.

Гендиректор компании «Новамедика» Александр Кузин уверен, что специального инвестконтракта достаточно и постановления правительства AstraZeneca не нужно: «Чтобы получить статус, достаточно локализовать хотя бы одну стадию». Кузин объясняет, что специальный инвестконтракт диктует необходимость за три года полностью локализовать производство.

Локализованным считается препарат, произведенный в России на всех технологических процессах, напоминает представитель Минпромторга: лекарственная форма, упаковка и контроль качества. Сейчас упаковки недостаточно, чтобы получить преференции в госзакупках, говорит он: локализация упаковки – это этап локализации препарата.

«Этот механизм предельно конкретизирует отношения между государством и инвестором, который получит долгосрочные гарантии льготных условий ведения бизнеса в обмен на обязательства по локализации», – цитирует «Фармвестник» Мантурова.