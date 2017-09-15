РЖД сможет перевозить грузы в тяжелых вагонах через три года

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Вагоны станут «тяжелее» Андрей Гордеев / Ведомости

Железные дороги в США, Канаде, Мексике, Австралии и ЮАР давно перевозят грузы в вагонах с нагрузкой, достигающей 40 т на ось (тс). Их примеру готова последовать и Россия. С июля 2018 г. вагоны, способные выдерживать нагрузку на ось в 27 т, смогут ездить по железнодорожной ветке Качканар – Смычка Свердловской железной дороги, с января 2019 г. – из Кузбасса на Дальний Восток, а с 2020 г. – по всей сети РЖД. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы по организации тяжеловесного движения у заместителя министра транспорта Алана Лушникова от 22 августа (копия есть у «Ведомостей»). Эти предложения еще должно одобрить правительство. Представитель Аркадия Дворковича сообщил, что в аппарате вице-премьера протокол пока не получили.

Сейчас большая часть грузов перевозится в вагонах с нагрузкой 23,5 тс (см. иллюстрацию). Вагоны с нагрузкой 25 тс с 2015 г. курсируют на направлении Кузбасс – Дальний Восток, а в качестве эксперимента с 2017 г. на участке Качканар – Смычка используются 72 вагона с нагрузкой 27 т для перевозки сырья «Evraz НТМК», рассказывает представитель РЖД. Из-за ограничений пропускной способности между Кузбассом и Дальним Востоком могли потребоваться дополнительные инвестиции в расширение инфраструктуры, считали угольные предприятия. А использование новых вагонов увеличит провозную способность без значительных госинвестиций, поясняет представитель Минтранса. Это увеличит портовые мощности (в вагонах на единицу времени), сократит потребность в вагонах и их оборот – снизятся транспортные расходы. Использование новых вагонов сэкономит грузоотправителям более 550 руб. на вагон в сутки, а с учетом ускорения оборота, увеличения межремонтных пробегов – до 700 руб. в сутки, подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В ближайшие пять лет для перевозки руды, угля и щебня потребуется 18 000–20 000 тяжеловесных вагонов, прогнозирует заместитель гендиректора Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала РЖД Андрей Дреничев. Ограничений в использовании таких вагонов нет, отмечает заведующий кафедрой Петербургского госуниверситета путей сообщения Юрий Бороненко: нагрузка на путь от новых полувагонов меньше, чем, например, у обычной цистерны.

Пока сертифицированы только 27-тонные вагоны ОВК, но выпускать их планирует и «Уралвагонзавод» (УВЗ). Представитель ОВК от комментариев отказался, его коллега в УВЗ сказал, что производство возможно довести до 8000 вагонов в год, если они будут востребованы. Размер инвестиций УВЗ не раскрывает. Но госсубсидии на начальном этапе, по словам заместителя гендиректора УВЗ Бориса Мягкова, позволили бы получить максимальный экономический эффект. «Алтайвагон» пока изучает спрос, сказал заместитель гендиректора по перспективному развитию завода Станислав Золотарев.

Инвестиции в разработку тележки 27 тс – не менее 1 млрд руб., оценивает Бурмистров. Усовершенствованные вагоны будут на 10–15% дороже полувагонов с тележкой 25 тс (их цена – от 2,4 млн до 2,9 млн руб.), говорит он. Грузоотправителей разница в цене не останавливает. «Нам потребуется около 50 000 вагонов», – говорит директор СУЭК по логистике Денис Илатовский (цитата по «Интерфаксу»).