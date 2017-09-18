В Петербурге строится самый большой в мире планетарий

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Диаметр купола нового петербургского планетария 37 метров А. Махонин / Ведомости

В Петербурге в ноябре открывается самый большой планетарий в мире. Об этом на совете по инвестициям сегодня рассказал гендиректор и владелец ООО «Арт-технологии» (инвестор проекта) Евгений Гудов. Планетарий с куполом диаметром 37 м откроется в здании газгольдера на набережной Обводного канала, 74 Ц, в котором раньше находился газовый завод общества столичного освещения. Купол уже доставлен в Петербург, говорит Гудов. Предпродажа билетов в новый планетарий открыта на сайте kassir.ru, обычный билет стоит 350 руб., детский - 250 руб.

«Арт-технологии» планирует создать рядом с планетарием креативное пространство научно-технической направленности. В соседнем корпусе в начале 2018 г. откроется научная лаборатория, которая будет включать цех прототипирования, лекционные залы, зал для воркшопа, авиамодельный клуб, коворкинг, мастерскую и пр. Основатели стартапов смогут получить площади в лаборатории бесплатно, обещает Гудов. Комплекс задний будет завершен «Люмьер-холлом», которым управляет «Арт-технологии». В нем проходили выставки «Ожившие полотна» Айвазовского, Ван Гога и Климта. Общая площадь зданий - более 3000 кв. м.

Инвестиции в проект составят 380 млн руб., большая часть из них нужна на выкуп зданий, который уже завершен, говорит Гудов, не называя продавца. Оборудование и проекционные системы компания, по его словам, разработала сама. Ожидается, что планетарий будут посещать до 1 млн человек в год. Срок окупаемости проекта - 5 лет, он создаст 50 новых рабочих мест, следует из его презентации. «Надо помочь коллегам войти в книгу рекордов Гиннеса», - заметил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на презентации проекта.

С точки зрения транспортной доступности место не очень удачное, поэтому заявленная посещаемость не будет достигнута в среднесрочной перспективе, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, из-за высокой конкуренции количество посетителей не будет превышать 350 000-400 000 человек в год.

Петербургский планетарий расположен в Александровском парке, диаметр его купола 16 м. Это региональный объект, он не будет конкурировать с новым проектом, который сможет привлечь туристов, говорит Гудов. По данным «Спарк-Интерфакса», кроме «Арт-технологий» ему принадлежат также ООО «Галатея» и ООО «Реставрация и реконструкция».

Планетарий с куполом 16 м откроется в 2018 г. в «Лахта-центре». Зал рассчитан на 100 мест, он будет работать круглосуточно, звездное небо можно будет наблюдать на 360-градусной проекции, говорится на сайте центра.

Московский планетарий посещают ежедневно до 3000 человек, стоимость билетов от 100 до 700 р., в среднем посетитель тратит порядка 1000 р., говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». Учитывая размеры петербургского планетария, его средний оборот в день может составить около 1,5 - 2,5 млн. руб., прогнозирует он. По его словам, он составит конкуренцию действующему планетарию, который тоже не останется без посетителей: «Большой цирк в Москве не лишил посетителей старого маленького на Цветном бульваре».