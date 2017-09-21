Руководство «Черкизово» стало фигурантом дела о налоговых схемах

«Черкизово» – один из крупнейших в России производителей мяса Денис Абрамов / Ведомости

Руководство крупного агрохолдинга подозревается в использовании незаконных офшорных схем для выплаты дивидендов и занижении налоговой ставки, говорится в сообщении МВД России. Ущерб государству оценивается примерно в 300 млн руб., отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте.

Полицейские установили, что «злоумышленники применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющемуся технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5%». Возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ).

По данным ТАСС, речь идет о руководстве группы «Черкизово». Это подтвердил и источник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

Представитель «Черкизово» заявил, что прокомментирует сообщения МВД и ТАСС позднее.

39-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, сообщило МВД. Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов родился в 1978 г.

Кроме того, по данным МВД, руководство «дочки» агрохолдинга пыталось похитить ранее деньги путем незаконного возмещения НДС, всего на сумму более 16 млн руб. По этому факту уголовное дело возбуждено в декабре 2016 г.

«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса: в 2016 г. группа занимала второе место по производству птицы с долей рынка в 10% и третье — по свинине с долей 5%. Эти данные отраслевых союзов компания приводила в годовом отчете. Контролирующий акционер «Черкизово» — семья ее основателя Игоря Бабаева (более 80%).

Ранее в 2017 г. контролирующие акционеры группы «Черкизово» выкупили у фондов Prosperity Capital Management около 21% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) примерно на 12 млрд руб. Доля мажоритария в «Черкизово» достигла примерно 88%.

Тогда гендиректор «Черкизово» и сын Бабаева Сергей Михайлов говорил, что группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала. Выкупив пакет у Prosperity, агрохолдинг может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений. Как рассказывал Михайлов, обсуждаются партнерства с азиатскими, японскими, китайскими инвесторами.

В конце июля стало известно, что семья Бабаева продала почти 3% уставного капитала испанскому партнеру — компании Grupo Corporativo Fuertes. Доля испанской компании в группе выросла с 5,12 до почти 8,1%.

На прошлой неделе семья Бабаева направила оставшимся миноритариям оферту о выкупе их бумаг.