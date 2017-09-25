«Биокад» выиграл конкурс на поставку в Москву противопухолевых препаратов на 14 млрд рублей

Статья опубликована в № 4414 от 25.09.2017 под заголовком: «Биокад» не взял 6 млрд руб.

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14 млрд руб. за семь лет получит «Биокад» от Москвы за противоопухолевые препараты. Компания должна будет, кроме того, построить в регионе завод «Биокад»

Производитель и разработчик лекарств «Биокад» выиграл московский конкурс за право поставлять в 2021–2027 гг. противоопухолевые препараты, цена контракта – 14 млрд руб., следует из публикации департамента Москвы по конкурентной политике на zakupki.gov.ru (заказчик – департамент здравоохранения Москвы).

Москва объявила конкурс в июле, начальная цена контракта – 28,85 млрд руб., победитель по условию конкурса помимо поставки препарата должен построить или модернизировать производство лекарств в Москве. Совладелец и гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов говорит, что ему неизвестно о других долгосрочных контрактах с подобными требованиями. Для департамента здравоохранения Москвы, заверил его представитель, это также первый конкурс, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства.

На конкурс поступило две заявки: «Биокада» – за 20,5 млрд руб, «Р-фарма» Алексея Репика – за 14 млрд руб. Но комиссия отклонила заявку «Р-фарма»: его предложение не соответствовало конкурсной документации в части дозировки, формы и описания лекарственных средств, говорится в протоколе; заявка не позволяет однозначно определить цену единицы товара.

Победитель и строитель Biocad Holding, владеющая «Биокадом», на 50% принадлежит Валерию Егорову, 30% у основателя и гендиректора «Биокада» Морозова, 20% – у «Фармстандарта» Виктора Харитонина – таковы данные кипрского реестра на 20 июня 2017 г. Выручка группы «Биокад» в 2016 г. – 11,7 млрд руб. (на 30% больше, чем в 2015 г.), следует из отчетности по МСФО «Фармстандарта», прибыль – 3,16 млрд (было 4 млрд руб.). У компании заводы в Петербурге и Петрово-Дальнем Московской области. Завод стоимостью не менее 3 млрд руб., предусмотренный контрактом с Москвой, может быть построен в Зеленограде, говорит Морозов.

Но 18 сентября «Биокад» предложил комиссии снизить цену контракта до 14 млрд руб. без изменения количества и качества товара, а также иных условий контракта, говорится в протоколе.

«Биокад» снизил цену за счет исключения из контракта поддерживающей диагностики и обучения медицинских работников, объясняет Морозов. Контракт с Москвой – на таргетные противоопухолевые препараты, а выявить конкретную мутацию можно с помощью специально разработанных тест-систем, продолжает он. По программе «7 нозологий» (по ней Минздрав закупает самые дорогие препараты) «Биокад» поставляет трастузумаб для лечения рака молочной железы, а также тест-системы для выявления заболевания. В первую цену, предложенную Москве, «Биокад» заложил поддерживающую диагностику, во вторую – нет, она ляжет на плечи бюджета, говорит Морозов.

«Р-фарм» не планирует оспаривать решение комиссии, сообщил представитель компании.

Странно, что такой опытной игрок на рынке госзаказа, как «Р-фарм», не смог подготовить заявку, говорит гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Закон допускает снижение цены контракта по соглашению сторон, но исключительный случай, чтобы она снижалась на 30%, удивлен Строганов: непонятно, почему сразу нельзя было предложить такую цену.