Завод в Петербурге закупает отечественные планшеты стоимостью 350 000 рублей

«Атри» - частное конструкторское бюро, которое занимается проектированием и производством сложной техники, включая радиоэлектронную аппаратуру, говорится на сайте компании «Атри»

Петербургское АО «НПП «Сигнал», которое разрабатывает и проектирует оборудование для Минобороны, закупает 400 планшетных компьютеров за 142,5 млн руб., следует из документов на сайте госзакупок. Стоимость одного компьютера составила 356 000 руб. Компания провела тендер в форме закупки у единственного поставщика - ЗАО «Атри». Протокол был опубликован 22 сентября. Половина компьютеров должна поступить на завод до конца 2017 г., вторая половина - до 1 марта 2018 г.

«Атри» - частное конструкторское бюро, которое занимается проектированием и производством сложной техники, включая радиоэлектронную аппаратуру, говорится на сайте компании. Одно из основных направлений компании - производство защищенных панельных компьютеров для использования в системах промышленной автоматики. В феврале «Сигнал» уже закупал у ЗАО «Атри» 324 таких же компьютеров по цене 356 000 руб. за штуку. Такие же компьютеры поставляет ООО «Атри». По данным ЕГРЮЛ, обе компании на паритетных правах принадлежит Александру Иванову и Александру Синельниченко. Получить комментарии сторон сегодня не удалось.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок, не указаны технические характеристики компьютеров, но указан ГОСТ, которым они должны соответствовать. На официальном сайте «Атри» представлены защищенные панельные компьютеры «Орион» с диагональю от 6 до 21 дюйма с таким ГОСТом. В описании сказано, что приборы соответствуют самым жестким требованиям со стороны заказчика в области ударов, вибрации и рабочих температур, а новаторская концепция предусматривает пассивное охлаждение компонентов. Компьютеры могут быть использованы на железнодорожных платформах, морских судах, летательных аппаратах и пр.

Модели, представленные на сайте, собраны на базе процессоров Intel Atom и IntelCore i7, к ним можно подключить мышь и клавиатуру, модель с диагональю 21 дюйм весит 18,5 кг., с диагональю 12 дюймов - 6,5 кг. Операционная система в описании не указана. Какие именно модели «Сигнал» закупил в сентябре неизвестно. В феврале «Атри» заключила договор с ВНИИ «Сигнал» из Коврова на поставку 6 компьютеров с диагональю 10 дюймов (450 000 руб за штуку), а в январе на поставку 12 компьютеров с диагональю 19 дюймов (1,1 млн руб. за штуку). Выручка ООО «Атри» за 2016 г. - 180,8 млн руб, чистая прибыль - 26 млн руб, выручка ЗАО «Атри» - 227, 5 млн руб. чистая прибыль 89 млн руб. , по данным «СПАРК-Интерфакс».