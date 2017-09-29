Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Узбекистан продаст уран в США
США будут покупать уран в Узбекистане
В течение семи лет США закупят сырья на $300 млн, чтобы снизить закупки у структур «Росатома»
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Уран нужен для изготовления топлива для атомных электростанций
М. Стулов / Ведомости
Узбекистан в течение семи лет поставит американской Nukem урановый концентрат на $300 млн, сообщил в среду, 27 сентября, информационный портал правительства Узбекистана Gazeta.uz. В пресс-службе министерства внешней торговли республики информацию о заключении контракта и его сумме подтвердили. На вопросы о размерах поставок представитель ведомства не ответил. С представителем Nukem Inc. связаться не удалось. Контракт с компанией был подписал на прошлой неделе во время визита в США президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, приводит Gazeta.uz слова министра внешней торговли страны Эльера Ганиева.
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