Сеть ресторанов «Теремок» может закрыться в течение двух лет

Д. Абрамов / Ведомости

Сеть «Теремок» испытывает трудности: продажи падают и растет конкуренция. Об этом в Twitter написал основатель сети Михаил Гончаров в ответ на жалобу на рост цен в «Теремке» (первым на это внимание обратило издание vc.ru). Гончаров также добавил, что «один-два года и вообще можно будет закрываться».

Пресс-служба «Теремка» подтвердила, что этот Twitter-аккаунт принадлежит Гончарову и он его ведет лично. С основателем «Теремка» пока связаться не удалось.

Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года и вообще можно будет закрываться — Mikhail Goncharov (@Goncharovm) 19 октября 2017 г.

Недавно закрыли один «Теремок», еще на очереди как минимум два, отметил Гончаров в Twitter. Пока новые заведения открывать не планируется, добавили в пресс-службе «Теремка».

Один из пользователей Twitter посоветовал Гончарову вложиться в рекламу. «Запланировали на новый год. Если не поможет, это конец», — ответил Гончаров.

Ранее также в Twitter Гончаров отмечал, что из-за кризиса «Теремок» пока не развивается в регионах: «Мы освоились в Москве и Петербурге. На очереди были регионы. Но случился кризис. Поэтому запустили пока Нью-Йорк. Рост цен увы неизбежен».

Сеть «Теремок» была основана в 1998 г. Сейчас она насчитывает более 290 заведений, говорится на сайте «Теремка. По данным Euromonitor International, по итогам 2016 г. «Теремок» занимал пятое место на рынке быстрого питания в России с долей в 1,6%.