Крупный бизнес продолжит субсидировать электроэнергию для населения
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«Последняя миля» на заре реформы электроэнергетики была придумана как временная мера, чтобы поддержать на плаву распределительные сетевые компании – МРСК. Они получили право арендовать у управляющей магистральными сетями (ЛЭП напряжением свыше 220 КВт) ФСК подходящие к промышленным предприятиям участки и получать двойную плату – за свои услуги и тариф на передачу электроэнергии по этому участку. Это позволяло МРСК не повышать тариф на передачу электричества населению.
За пять лет к 2017 г. размер перекрестного субсидирования в сетевом комплексе вырос почти на 70% до 368 млрд руб., а в 2022 г., по оценкам Минэнерго, составит 417 млрд руб. И вся эта нагрузка ложится на малый и средний бизнес, ЖКХ и бюджетные предприятия, так как крупные энергопотребители уходят в собственную генерацию или подключаются напрямую к сетям ФСК, тариф которой не включает перекрестное субсидирование, говорится в материалах ведомства.
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