Бизнес
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Иван Песчинский
ТЭК
Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Бесконечная миля

Крупный бизнес продолжит субсидировать электроэнергию для населения

Минэнерго предлагает сохранить для бизнеса повышенную плату за передачу электроэнергии

«Последняя миля» на заре реформы электроэнергетики была придумана как временная мера, чтобы поддержать на плаву распределительные сетевые компании – МРСК. Они получили право арендовать у управляющей магистральными сетями (ЛЭП напряжением свыше 220 КВт) ФСК подходящие к промышленным предприятиям участки и получать двойную плату – за свои услуги и тариф на передачу электроэнергии по этому участку. Это позволяло МРСК не повышать тариф на передачу электричества населению.

За пять лет к 2017 г. размер перекрестного субсидирования в сетевом комплексе вырос почти на 70% до 368 млрд руб., а в 2022 г., по оценкам Минэнерго, составит 417 млрд руб. И вся эта нагрузка ложится на малый и средний бизнес, ЖКХ и бюджетные предприятия, так как крупные энергопотребители уходят в собственную генерацию или подключаются напрямую к сетям ФСК, тариф которой не включает перекрестное субсидирование, говорится в материалах ведомства.

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