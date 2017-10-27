«Роснефть» приостановила лицензию черноморского участка из-за санкций

«Роснефть» решила сосредоточиться на других проектах, например на Западно-Черноморском участке Андрей Гордеев / Ведомости

«Роснефть» на пять лет приостановила действие лицензии на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части акватории Черного моря, следует из сообщения компании. Собеседник, близкий к «Роснефти», объяснил это тем, что компания решила сосредоточиться на других проектах в связи с плохими макроэкономическими условиями и санкциями.

По условиям лицензии Южно-Черноморского участка компании надо было до 2018 г. выполнить сейсморазведочные работы на площади не менее 1000 кв. км, а к ноябрю 2022 г. закончить строительство не менее двух поисково-оценочных скважин.

«На рынке нефтесервисных услуг отсутствуют буровые суда и буровое оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляет компания для реализации проекта по строительству скважины на Южно-Черноморском лицензионном участке», - сказал представитель «Роснефти».

Он уточняет, что «Роснефть» решила сосредоточиться на других проектах, например на Западно-Черноморском участке, который она начинает разрабатывать с Eni (начало бурения запланировано на конец декабря 2017 г., говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин).

Роснедра удовлетворили ходатайство «Роснефти» о приостановке действия лицензии на геологическое изучение, утверждает представитель госкомпании.

«Роснефть» и Eni договорились о стратегическом партнерстве в 2012 г. Согласно договоренностям, Eni должна полностью профинансировать геологоразведочные работы. Общие инвестиции в проект составят $50–55 млрд, писал «Интерфакс». Для бурения скважины на черноморском месторождении Вал Шатского у Saipem зафрахтована платформа Scarabeo-9. Она перегоняется в Россию из Африки, рассказывал Сечин в мае 2017 г. По данным сервиса онлайн-слежения за судоходством Marine Traffic, платформа сейчас находится у берегов Греции и направляется в сторону турецких проливов.