«Роснефть» поделится газом с ВР

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«Роснефть» и BP вместе добудут газ на Ямале Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» и ее второй после государственного «Роснефтегаза» мажоритарный акционер – BP (владеет 19,75% компании) – договорились о совместном развитии двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении «Роснефти», это же подтвердил представитель ВР. Общие ресурсы Харампурского и Фестивального лицензионных участков оцениваются в 880 млрд куб. м газа, говорится в сообщении госкомпании.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регулярных и иных согласований, говорится в сообщении «Роснефти», это же подтверждает представитель ее акционера. BP уже запросила такое согласование от германского антимонопольного регулятора Bundeskartellamt, писал «Интерфакс» в начале недели.

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