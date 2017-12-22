Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: «Роснефть» поделилась газом
«Роснефть» поделится газом с ВР
Госкомпания продает 49% в двух газовых месторождениях на Ямале
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«Роснефть» и BP вместе добудут газ на Ямале
Евгений Разумный / Ведомости
«Роснефть» и ее второй после государственного «Роснефтегаза» мажоритарный акционер – BP (владеет 19,75% компании) – договорились о совместном развитии двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, говорится в сообщении «Роснефти», это же подтвердил представитель ВР. Общие ресурсы Харампурского и Фестивального лицензионных участков оцениваются в 880 млрд куб. м газа, говорится в сообщении госкомпании.
Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регулярных и иных согласований, говорится в сообщении «Роснефти», это же подтверждает представитель ее акционера. BP уже запросила такое согласование от германского антимонопольного регулятора Bundeskartellamt, писал «Интерфакс» в начале недели.
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