У самой дорогой сталелитейной компании России поменяется руководитель

Президент металлургической компании НЛМК Олег Багрин покидает свой пост Сергей Портер / Ведомости

Президент металлургической компании НЛМК Олег Багрин покидает свой пост, следует из сообщения компании и пояснений ее представителя.

Совет директоров НЛМК созвал внеочередное собрание акционеров, один из пунктов повестки дня - переизбрание президента, говорится в раскрытии. Представитель НЛМК поясняет, что Багрин сам назначил такую повестку дня собрания.

Багрин останется членом совета директоров НЛМК, в состав которого входит с 2004 г. Он возглавит комитет по стратегии и планированию, рассказал источник, близкий к компании.

Багрин пришел на НЛМК Владимира Лисина 16 лет назад. В 2004 г. он провел размещение среди инвесторов ADR на 5% акций «Норникеля», принадлежавших владельцу компании Владимиру Лисину. А через год участвовал в проведении IPO НЛМК на Лондонской бирже. В 2010 г. Багрин возглавил комитет по стратегическому планированию НЛМК. А в 2012 г. был избран президентом компании. В 2008–2012 гг. НЛМК инвестировал в развитие металлургических мощностей $8 млрд, из-за чего долговая нагрузка компании выросла до 1,9 EBITDA, прибыль упала, а рентабельность по EBITDA снизилась до 15%. Все это совпало с кризисом на металлургическом рынке.

К 2014 г. компания приняла новую стратегию, по которой сосредоточилась на повышении эффективности. «Акционеры поставили перед Багриным задачу качественно изменить компанию - восстановить эффективность бизнеса, создать основу для долгосрочного роста», - отмечает представитель НЛМК. По словам Багрина, ему потребовалась «серьезно перестроить компанию» и «сломать много барьеров», сообщал он в интервью корпоративному журналу «Компания НЛМК».

К началу 2017 г. «мы реализовали более сотни инвестиционных проектов и около 2500 проектов операционной эффективности. По итогам 2016 г. суммарный эффект всех этих проектов в EBITDA – около $550 млн, из которых операционная эффективность дает около $400 млн», - рассказывал Багрин в прошлом году «Ведомостям».

Команда Багрина разработала и успешно реализовала стратегию до 2017 г., говорит представитель НЛМК. Структурный эффект стратегических проектов к текущему моменту превысил $1 млрд, отметил представитель. Показатель EBITDA вырос на 70% от уровня 2013 г. По консенсус-прогнозу Bloomberg, показатель в 2017 г. составит $2,5-2,6 млрд, это самый высокий уровень с 2009 г. Дополнительный эффект в 2018 г. будет ещё $200 млн, сообщил Багрин в интервью «Компании НЛМК».

Благодаря реализации стратегии, написанной Багриным, НЛМК смог только за счёт операционных улучшений повысить производство стали на 13,9% до 17 млн т. Кроме этого капитализация НЛМК на Лондонской бирже с октября 2014 г. выросла в 2,2 раза до $14,2 млрд. Сейчас НЛМК - самая дорогая российская сталелитейная компания.

Кто сменит Багрина на посту президента НЛМК, представитель говорить отказался, источник, близкий к компании, утверждает, что компанию может возглавить Григорий Федоришин, он с марта 2017 г. работает старшим вице-президентом НЛМК.