Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным

Электронные сигареты можно будет курить в ресторанах, гостиницах, аэропортах и поездах Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг предлагает ограничить продажу и потребление никотинсодержащих продуктов – электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака. Об этом говорится в законопроекте, разработанном министерством и опубликованном 29 января на портале regulation.gov.ru. Закон может вступить в силу в январе 2019 г.

Минпромторг предлагает запретить продажу новых устройств и сопутствующей им продукции несовершеннолетним. Использование электронных сигарет предлагается запретить в публичных местах по аналогии с сигаретами: в образовательных и медицинских учреждениях, зданиях органов власти, на спортивных и культурных объектах, в самолетах, электричках, всех видах общественного транспорта, на детских площадках, в лифтах домов.

В офисах курение будет разрешено в оборудованных вентиляцией изолированных помещениях, если это позволит работодатель, следует из законопроекта. Под запрет не попали, в частности, рестораны и кафе, гостиницы, аэропорты, поезда дальнего следования и суда дальнего плавания, железнодорожные платформы и автозаправочные станции.

Никотинсодержащая продукция должна регулироваться отдельно, поскольку она кардинально отличается от сигарет, соглашается директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco Яна Гуськова. По мнению табачных производителей, табачный пар от новых устройств на 90–95% менее вреден, чем дым обычной сигареты. Законодательство должно основываться на научных данных и ограничивать оборот продукции, исходя из степени риска, который она несет, указывает Гуськова.

Также Минпромторг предлагает ограничить рекламу продукции и устройств, однако не уточняет как. Регулирование должно создавать благоприятные условия для разработки, маркетинга и дистрибуции инновационной продукции, которая служит альтернативой курению и может сократить потребление табака, считает Гуськова.

Минпромторг также рассчитывает регулировать рынок электронных сигарет: ведомство намерено отслеживать оборот никотинсодержащей продукции с помощью «данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки никотинсодержащей продукции и собственных систем учета производителей». Этот пункт вступит в силу только с 1 июля 2020 г.

Сейчас маркировки нет ни для сигарет, ни для новой продукции, напоминает Гуськова: тестирование системы для традиционных сигарет началось совсем недавно, 15 января 2018 г. Маркировка вытеснит с рынка кустарных производителей, полагает представитель Japan Tobacco International. Однако без пилотного проекта сложно оценить себестоимость одной метки, необходимые инвестиции и их влияние на цену продукции, считает Гуськова.

Предложенные стандарты очень похожи на европейские, рассуждает гендиректор Vardex Дмитрий Борисов: при маркировке таможенное оформление и продажи усложнятся, но это окупится за счет снижения серого импорта и нелегального производства.