Авиакомпаниям напомнили о запрете повышать цены во время ЧМ-2018

У большинства из них билеты уже подорожали в разы

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Артем Геодакян/ТАСС

Авиакомпании, аэропорты и территориальные подразделения Росавиации получили в четверг 8 февраля телеграмму от Росавиации с заголовком «О транспортном обеспечении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Документ пришел за подписью замруководителя Росавиации Олега Клима. «Ведомости» ознакомились с ним, получение подтвердили менеджер крупного аэропорта и менеджер крупной авиакомпании.

Клим поручает подчиненным сообщить аэропортам и авиакомпаниям, что необоснованное повышение аэропортовых сборов и авиабилетов в города - организаторы матчей запрещено федеральным законом ФЗ-108 от 2013 г. Также подразделениям Росавиации поручено вести мониторинг цен на авиабилеты в города-организаторы, при выявлении фактов завышения информировать Росавиацию и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Также с 10 марта подразделения должны еженедельно по средам представлять в Росавиацию информацию о наличии билетов в города - организаторы матчей.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Закон, на который ссылается Клим, - «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты». Пункт 15 ст. 10 закона действительно запрещает необоснованный рост «тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов».

В законе не поясняется, что такое необоснованный рост. Но цены на билеты выросли уже давно. Уже 3 декабря крупнейший сервис по поиску авиабилетов Аviasales сообщил, что после 1 декабря, когда прошла жеребьевка матчей группового этапа, средняя стоимость билетов в города-организаторы выросла в среднем на 10%. Но это в среднем, билеты из Москвы в города-организаторы, особенно накануне матчей, стоят дороже обычных дней на десятки и сотни процентов.

На сколько дороже?

Представители крупнейших перевозчиков, «Аэрофлота» и S7, объясняли в декабре, что цены не повышали – просто из-за возросшего спроса быстро кончились самые дешевые билеты.

«Это лукавство. Билеты в несколько раз дороже продаются на дни ЧМ-2018 в эконом-класс, так не бывает. Если кончаются дешевые билеты, то дорогие должны быть только в бизнес-класс. Это именно повышение, с этим будет разбираться транспортная прокуратура», - говорит федеральный чиновник.

Правда, «Аэрофлот» в январе предложил новую партию билетов по самым низким своим тарифам, его предложение стало самым дешевым на рынке, отмечал сервис OneTwoTrip.

Сегодня продажи на летний сезон, в том числе в города чемпионата на июнь - июль, последним из регулярных авиакомпаний начал лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота»). В дни чемпионата билеты «Победы» на 1000-3000 руб. в зависимости от дня дороже, чем до чемпионата. Они дороже, чем у «Аэрофлота», у которого цены в дни ЧМ остаются на уровне обычного высокого сезона.

«Очевидно, что "Аэрофлот" выставил билеты по нижней ценовой границе и закрыл билеты по верхней цене», - объясняет топ-менеджер российской авиакомпании цены «Аэрофлота» на дни ЧМ. Такие действия в период повышенного спроса, скорее всего, политически мотивированы, направлены на заигрывание с массами, добавляет он. Экономического смысла в таких низких ценах «Аэрофлота» нет, это скорее продолжение социальной акции, начатой дешевыми перелетами на Олимпиаду в Сочи, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Но у других авиакомпаний билеты еще дороже и в разы превышают стоимость перелета в обычные дни. «Ведомости» направили запросы в S7, «Уральские авиалинии» и Utair.