Михаил Фридман и его партнеры инвестируют $500 млн в Египет

Египет остается важным направлением в секторе разведки и добычи Dea DEA Deutsche Erdoel AG

Нефтегазовое подразделение LetterOne Фридмана и его партнеров – Dea Deutsche Erdoel AG – планирует инвестировать в ближайшие три года $500 млн в проекты в Египте, говорится в сообщении компании. Dea ведет добычу на семи месторождениях в Суэцком заливе, сухопутном газовом месторождении Disouq в дельте Нила. В марте началась добыча на двух месторождениях Taurus и Libra в проекте West Nile Delta (совместный проект с британской British Petroleum).

Египет остается важным направлением в секторе разведки и добычи Dea, цитирует пресс-служба гендиректора компании Марию Мореус Хансен. «Мы видим потенциал роста добычи на зрелых нефтяных месторождениях в Суэцком заливе, которые мы стремимся развивать. Наш проект Disouq будет перестроен. Развитие следующих трех месторождений в West Nile Delta также идет полным ходом (Giza, Fayoum и Raven. – «Ведомости»)», – отметила она.

Благодаря инвестициям добыча Dea Deutsche в Египте удвоится в течение двух лет, говорит Хансен. В 2016 г. компания добывала здесь 36 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, что составляет примерно четверть ее общей добычи. Dea работает в Египте с 1974 г. За 30 лет она произвела более 650 млн баррелей нефти в Суэцком заливе.

Фридман вместе с акционерами «Альфа-групп» Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым создали LetterOne в 2013 г. после продажи ТНК-ВР «Роснефти». Эта сделка принесла им $14 млрд. У фонда диверсифицированный портфель – от технологий и медицины до ритейла и энергетики. В ТЭКе фонд в 2015 г. купил RWE Dea и переименовал ее потом в Dea Deutsche Erdoel.

Год назад член совета директоров компании Герман Хан говорил, что LetterOne намерена инвестировать $5 млрд в нефтегазовые активы в Европе, Северной Африке, Латинской Америке. Также компании интересны проекты в Северной Америке с трудноизвлекаемыми запасами.

Осенью 2017 г. LetterOne и немецкий концерн BASF сообщили о планах объединить свои нефтегазовые подразделения – Dea и Wintershall. Новая компания может стоить 10 млрд евро. В перспективе возможно проведение IPO. Фридман попал в «кремлевский список». Это не повлияет на процесс слияния Dea и Wintershall, говорил бизнесмен в начале февраля. До закрытия сделки (ожидается во II квартале 2018 г.) Wintershall и Dea продолжат работать как независимые компании. У Wintershall активов в Египте нет, но она работает в соседней Ливии.

«Благодаря геологоразведочным работам в Левантийском бассейне были обнаружены большие запасы углеводородов. Сейчас происходит формирование крупного центра газодобычи за счет израильских, египетских, в перспективе кипрских месторождений», – говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Одно из крупнейших в мире египетских месторождений – Zohr (открыто Eni в 2015 г., позже в проект вошла «Роснефть»). Компании вкладывают в добычу газа в расчете на рост спроса на него в Южной Европе и на Ближнем Востоке, продолжает эксперт. Египет также испытывает потребность в газе. Кроме того, в стране есть мощности для сжижения газа, которые позволили бы ей стать экспортером, заключает Нестеров. По данным BP, в 2016 г. Египет добывал 41,8 млрд куб. м газа (запасы – 1,8 трлн куб. м), потребление – 51,3 млрд куб. м.