Эдуард Худайнатов встал на налоговый учет в Хакасии

Худайнатов как физическое лицо в 2018 г. заплатит 5,15 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней, сообщил портал правительства республики Евгений Разумный / Ведомости

Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК), бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов, бенефициар холдинга «Коулстар» с единственным угольным разрезом «Майрыхский» в Хакасии, встал на налоговый учет в этой республике. Худайнатов как физическое лицо в 2018 г. заплатит 5,15 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней, сообщил портал правительства республики. Ранее бизнесмен платил налоги в Москве, сообщил источник «Интерфакса» в угольной отрасли.

Хакасия получит 85% от общей суммы его налогов, столица республики Абакан - 15%. Объем вливаний в бюджет республики сопоставим с суммой налоговых отчислений от всех угольных предприятий за 3 года. «Данные налоговые поступления в целом позволят сократить коммерческую составляющую государственного долга республики до 30%, а также закрыть имеющуюся кредиторскую задолженность республиканских учреждений и ведомств», - говорится в сообщении правительства Хакасии.

Сегодня, 2 марта, в бюджет региона и его столицы зачислены первые 2 млрд руб. По распоряжению главы Хакасии Виктора Зимина 500 млн руб. из этих денег уже направлены на зарплату бюджетникам и пособия, включая социальные. Остальное пойдет на частичную выплату коммерческих кредитов.

Хакасия - самый бюджетно неблагополучный регион России. Осенью 2017 г. республика обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи в 28,2 млрд руб. Это обращение стало первым таким прецедентом в России. Из-за кризиса в экономике и решений центра в регионе «сложилась катастрофическая ситуация», указывал верховный совет Хакасии.

Ежегодно бюджет Хакасии складывается с дефицитом, а госдолг растет – по итогам 2017 г. до 24,7 млрд руб., или 137% собственных доходов. Больше половины госдолга – коммерческий. Расплачивается по нему Хакасия в том числе за счет бюджетных кредитов, которых в 2017 г. республике досталось больше всего. Привлечь займы пришлось из-за необходимости выполнять майские указы, жаловался верховный совет республики Медведеву. По Хакасии больно ударило введение консолидированной группы налогоплательщиков (позволяет компаниям холдингов объединенно платить налог на прибыль), говорил старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. А также централизация водного налога, доходов от акцизов на алкоголь, обнуление налога на прибыль и НДПИ для проектов в регионе, говорилось в письме верховного совета Хакасии.

Бюджет на олигархах

Случаи, когда бенефициар компании делится с регионом своими налогами, в России редки, но не единичны. Так в свою бытность губернатором Чукотке помогал бизнесмен Роман Абрамович. Ежегодно республика получала от него порядка 1 млрд руб. Сенатор Сулейман Керимов платил подоходный налог в родном Дагестане.

Миллиардер Михаил Прохоров платил налоги в поселке Еруда Красноярского края, где расположено основное месторождение принадлежавшей ему компании «Полюс золото». Именно в Еруде бизнесмен заплатил около 16 млрд руб. налога с доходов, полученных от продажи своих активов Владимиру Потанину в 2008 г. Сейчас этот вахтовый поселок закрыт. Совладелец UC Rusal, «Базового элемента» и En+ Олег Дерипаска встал на налоговый учет в Усть-Лабинском районе Краснодарского края и платит НДФЛ в консолидированный бюджет.

Совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов в 2012 г. сменили место регистрации на Новокузнецк и платят налоги там. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец винодельческого хозяйства «Абрау-Дюрсо», говорил, что пропишется в Новороссийске. «Переезжаю из Москвы, потому что считаю, что мои налоги должны именно там платиться и идти на развитие именно поселка Абрау-Дюрсо», - говорил он «РИА Новости».