«Дикси» нарастила убыток до 6 млрд рублей и считает его «бумажным»

«Дикси» – единственный публичный российский ритейлер, который сократил выручку за прошлый год Максим Стулов / Ведомости

Чистый убыток крупного российского ритейлера «Дикси» по МСФО вырос за 2017 г. в 2.2 раза до 6,01 млрд руб., сказано в отчетности группы. В октябре-декабре прошлого года убыток достиг 5,04 млрд руб. против 756 млн руб. убытка годом ранее.

«Дикси» — единственный публичный российский ритейлер, который сократил выручку за прошлый год. Выручка компании в 2017 г. снизилась на 9% до 282 млрд руб., продажи в сопоставимых магазинах сократились на 10,9%, отчитывалась ранее группа компаний.

Сама компания считает, что эти убытки «имеют место только на бумаге».

По словам представителя «Дикси», в IV квартале 2017 г. произошли обесценение и амортизация нематериальных активов, образовавшихся при покупке сети «Виктория» в 2011 г. Сумма обесценения составила более 5 млрд руб. «Эта транзакция является неденежной бухгалтерской проводкой и не влияет на операционную деятельность компании», — сказано в его разъяснении. По данным представителя «Дикси», скорректированный результат IV квартала — чистая прибыль в размере 129 млн. руб.: «Таким образом наша компания является прибыльной уже три квартала подряд».

Как сказано в отчете, к концу сентября группа пересмотрела ожидания будущего роста по «Дикси» и «Виктории» в сторону понижения. Так, если по итогам 2016 г. группа ждала, что продажи в сопоставимых магазинах у дома «Дикси» и супермаркетах «Виктория» будут расти на 6,5% и 6,6% соответственно в будущие пять лет, то теперь ждет роста лишь на 4,9%. Прогноз выручки для магазинов у дома «Дикси» был пересмотрен после того, как пришлось закрыть 120 убыточных точек, а средний чек сократился за прошлый год, следует из документов группы.

Основной бенефициар группы «Дикси» — Игорь Кесаев, совладелец крупнейшего в России дистрибутора сигарет «Мегаполис». Сейчас ритейлер проводит выкуп своих акций у миноритариев и намерен уйти с Московской биржи.

Так, с начала 2018 г. по 28 февраля «Дикси» выкупила и перепродала связанным и несвязанным сторонам акций на 3,7 млрд руб. На 28 февраля 2018 г. на балансе группы 23,56% собственных акций.