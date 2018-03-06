Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4521 от 06.03.2018 под заголовком: Покупке – время, доставке – час

«Ташир» потратит 0,5 млрд рублей на сервис доставки покупок из разных магазинов

Девелопер запустил приложение Save Time
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«Ташир» Самвела Карапетяна решил заняться разработкой приложений и онлайн-коммерцией. Группа инвестирует около 500 млн руб. за год в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Save Time, рассказали «Ведомостям» представитель «Ташира» и гендиректор проекта Дмитрий Дорошенко. По его словам, средства пойдут на развитие и оптимизацию технологического процесса, маркетинг, в том числе рекламу.

Основной бизнес «Ташира» – девелопмент и управление коммерческой недвижимостью. Российский Forbes в январе 2018 г. поставил «Ташир» с арендным доходом в $650 млн на 3-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости». Но бизнес «Ташира» расширяется и диверсифицируется, в планах – проекты в непрофильных новых отраслях, говорит представитель группы: «Save Time – первый проект в области сервисных приложений».

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