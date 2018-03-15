Менеджеры «Интер РАО» продали ее акции на 4,15 млрд рублей

По итогам дня на бирже компания стоила на 1,7% дешевле, чем на закрытие торгов в среду Андрей Гордеев / Ведомости

«Интер РАО» сообщила, что подконтрольная ей «Интер РАО инвест» продала 1,14% ее акций за 4,15 млрд руб. на открытом рынке. В ходе сделки реализовывались акции менеджмента «Интер РАО», полученные по опционной программе, уточняется в сообщении, а покупателями стали институциональные инвесторы.

В результате сделки доля акций в свободном обращении увеличилась с 28,91 до 30,05%.

Одним из покупателей мог стать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондами с Ближнего Востока, сообщили «Интерфаксу» два источника, близких к сделке. РФПИ с ближневосточными партнерами выкупил более 10% размещения «Интер РАО», причем большая часть пришлась именно на партнеров, говорит источник, близкий к РФПИ. Представитель РФПИ комментировать это отказался.

«Несмотря на высокую волатильность на рынке, сделка привлекла большой интерес. Спрос в несколько раз превысил предложение, и сделка закрылась с дисконтом около 5% к цене закрытия перед запуском транзакции», – говорит Борис Квасов, исполнительный директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала», одного из организаторов сделки. В сделке, по словам Квасова, участвовали более 30 инвесторов, около 2/3 акций купили иностранные. «Сделка стала первой с 2010 г. на рынках акционерного капитала с акциями компании, работающей исключительно в секторе электроэнергетики», – отмечает Квасов.

У «Интер РАО» было три опционные программы. Последнюю совет директоров утвердил в феврале 2018 г. Ее размер составил 2% от уставного капитала компании. Первую опционную программу компания утвердила в 2008 г., выставив на продажу для менеджеров 2% акций, вторую – в 2011 г., предложив менеджерам 2,5% акций. Опционные программы были у многих энергетиков в середине 2000-х, в 2011 г. опционные программы запустили «Русгидро» и холдинг МРСК.

После открытия торгов на Московской бирже капитализация «Интер РАО» за 8 минут выросла на 4,78% до 394,6 млрд руб., но спустя три часа сократилась на 4,76% до 376,6 млрд руб. - к 13.30 мск компания стоила на 1,7% дешевле, чем на закрытие торгов в среду.