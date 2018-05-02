Минфин США продлил срок продажи активов En+, «Русала» и ГАЗа

Власти США продлили срок продажи активов российских компаний, попавших под санкции 6 апреля. В частности, срок продажи продлен на месяц - с 7 мая по 6 июня этого года. Речь идет о продаже активов En+, «Русала» и ГАЗа. Соответствующие поправки опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

В обновленных документах говорится о том, что американские инвесторы должны избавиться от активов российских компаний до 6 июня. При этом американским и иностранным компаниям предписано завершить исполнение контрактов с Rusal до 23 октября 2018 г.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против En+, UC Rusal и других компаний бизнесмена Олега Дерипаски, а также самого миллиардера.

Американские инвесторы не успели избавиться от бумаг санкционных компаний и лоббировали это продление, сходятся во мнении эксперты. «Принципиально для компаний Дерипаски ничего не изменяется. Просто OFAC делает уступки под давлением американских держателей ценных бумаг UC Rusal и En+», - полагает аналитик АКРА Максим Худалов. С ним согласен и директор по инвестициям TKS Partners Андрей Третельников. По его мнению, единственной причиной этого переноса является то факт, что американский держатели бумаг компаний из SDN-листа не успели их продать за такой короткий срок.

«Решение OFAC продлить срок, в течении которого американские инвесторы должны избавиться от бумаг En+ и UC Rusal, могли пролоббировать крупные американские фонды и инвест-банки, для того чтобы уменьшить потери своих клиентов от экстренной продажи бумаг на рынке. Теперь же в запасе есть еще месяц для поиска покупателей и расчетов с ними», - рассуждает генеральный директор «Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев.

23 апреля минфин США уже продлил до 23 октября сроки прекращения сделок с UC Rusal для контрагентов компании. Это произошло на фоне заявлений о начале лидерами европейских государств дипломатической компании по смягчению влияния американских санкций против UC Rusal на европейских производителей и потребителей.

На долю компании Дерипаски приходилось 6% мирового производства алюминия. 45% производимой продукции компания направляла на европейский рынок.