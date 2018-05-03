Почему Subway сдает позиции давнишнему конкуренту – McDonald’s
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Subway стала в 2011 г. крупнейшей сетью закусочных в мире, обогнав McDonald’s. Это было целью ее основателя, Фреда Делюка. В 1982 г. у Subway было всего 200 закусочных, а Делюка, не обращая внимания на скептиков и даже насмешки, обещал: через 12 лет сеть разрастется до 5000 заведений. Он ошибся: к этому времени у Subway было 10 000 точек. Последняя объявленная Делюка цель – 100 000 к 2030 г., пишет журнал QSR.
Но три года назад бизнесмен скончался от лейкемии в возрасте 67 лет и руководство семейным бизнесом перешло к сестре Делюка, Сюзанне Греко. Между тем McDonald’s снова рвется вперед.
В позапрошлом году Subway на ключевом, американском, рынке, где у сети 26 000 из 44 000 закусочных, впервые закрыл больше точек, чем открыл: 1002 против 727, сообщает журнал Franchise Times. А через год закусочных в США стало на 909 меньше, пишет Business Insider. Всего в мире к концу прошлого года у Subway оказалось на 750 закусочных меньше, чем двумя годами раньше, добавляет The Wall Street Journal (WSJ).
Тем временем количество точек McDonald’s в США за два предыдущих года снизилось на 200 с лишним до 14 036, зато во всем мире увеличилось почти на 1000 – до 37 241.
Удастся ли Греко исполнить мечту брата, да и нужно ли это делать?
Хотелось танцевать и учить детей
«Наша семья жила довольно скромно, открыть закусочную Фред, мой брат, придумал, чтобы заплатить за колледж», – говорила Греко CBS News. В 1965 г. 17-летний Фред взял сбережения, одолжил у родителей и $1000 у соседа Питера Бака и открыл в Бриджпорте (Коннектикут) закусочную. Поначалу ее назвали Pete’s Super Submarines. Семья помогала чем могла. По выходным и праздникам родители отправлялись работать в закусочной сына. «У моей мамы просто не было другого выбора, только брать меня с собой», – вспоминала Греко.
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