«Аэрофлот» сможет отказаться от МС-21 и получить два вида компенсаций от производителя

Самолет МС-21 «Иркут»

Совет директоров «Аэрофлота» вынес на собрание акционеров 25 июня вопрос об одобрении контракта с компанией «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех») на лизинг 50 перспективных российских среднемагистральных самолетов МС-21. Производит самолеты корпорация «Иркут» (входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию). «Иркут» гарантирует «Аэрофлоту», что МС-21 будут летать не менее 2100 часов в первый год эксплуатации (5,8 часа в сутки), не менее 2900 - во второй (7,8 часа в сутки) и не менее 3750 - в третий (10,3 часа в сутки). Показатели третьего года соответствуют налету иностранных аналогов в парке «Аэрофлота» – Airbus 320 (10,8 ч/сутки в 2017 г.) и Boeing 737-800 (11,7 ч/сутки), по данным Росавиации.

«Иркут» гарантирует «Аэрофлоту», что МС-21 будут летать не менее 2100 часов в первый год эксплуатации (5,8 часа в сутки), не менее 2900 - во второй (7,8 часа в сутки) и не менее 3750 - в третий (10,3 часа в сутки). Показатели третьего года соответствует налету иностранных аналогов в парке «Аэрофлота» – Airbus 320 (10,8 ч/сутки в 2017 г.) и Boeing 737-800 (11,7 ч/сутки), по данным Росавиации.

Плата за аренду одного МС-21 - $5,25 млн в год, сообщил «Аэрофлот». Но это цена на 2018 г., каждый год она увеличивается (не больше чем на 2,6%) и фиксируется на момент поставки каждого лайнера. Так как поставки пройдут в 2020-2026 гг., в среднем за каждое судно «Аэрофлот» заплатит структуре «Ростеха» по $5,95 млн в год, или $3,57 млрд за всю партию за 12 лет лизинга. Это без учета резервов на техническое обслуживание.

Рыночная цена 50 МС-21 – примерно $2,3 млрд. Три человека, близкие к разным сторонам сделки, говорят, что лизинговая ставка завышена и контракт выгоден «Ростеху».

За первые 20 самолетов МС-21 «Аэрофлот» в любом случае получит компенсацию за сниженный гарантированный налет относительно зарубежных лайнеров в размере $45,14 млн (т. е. $2,26 млн на каждое судно), сообщила компания. Ее размер может быть снижен, если налет все же превысит гарантированный, говорит представитель «Аэрофлота», не раскрывая формулы снижения.

Есть и вторая компенсация, продолжает представитель «Аэрофлота»: она предусмотрена за недостижение гарантированного налета и распространяется на все 50 самолетов. Размер компенсации он не уточняет. Деньгами компенсации «Аэрофлот» не получит, в счет них он сможет приобретать или арендовать дополнительное оборудование у «Иркута», формировать склад запчастей и обучать персонал, сообщила компания.

Поставки 50 судов «Аэрофлоту» начнутся в I квартале 2020 г. и завершатся в III квартале 2026 г. Он станет стартовым эксплуатантом этого лайнера. Возможен перенос сроков, причем «Аэрофлот» не сообщает о каких-либо штрафах, которые должен будет заплатить производитель за срыв сроков. «В соответствии с мировой отраслевой практикой предусмотрены штрафные санкции за задержку поставок МС-21. Имеется также право на выход из договора», – сообщил представитель авиакомпании, не уточняя подробностей.

«МС-21 – это самолет с высоким уровнем инноваций. К их числу относятся композитное крыло, сделанное по передовой технологии, ряд систем самолета – в частности, двигатели. При таком уровне новизны полностью исключить риск возникновения задержек нельзя», – говорит представитель «Иркута».

Отказаться от контрактов на российские самолеты «Аэрофлот» едва ли сможет - это политический вопрос, можно только добиваться более менее выгодных условий, говорили ранее «Ведомостям» два человека, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации. «Аэрофлот» с 2011 г. уже получает российский региональный лайнер SSJ100 - на конец марта их было 43 в парке, в этом году количество достигнет 50. SSJ100 до сих пор летает мало. В 2017 г. налет SSJ100 у «Аэрофлота» составил 3,5 ч/сутки. Лучший результат продемонстрировал «Азимут» – 4,6 ч/сутки. Среднемагистральные Boeing и Airbus летали у российских авиакомпаний почти по 10 ч/сутки.

«Аэрофлот» с 2011 г. уже получает российский региональный лайнер SSJ100 - на конец марта их было 43 в парке, в этом году количество достигнет 50. SSJ100 до сих пор летает мало. В 2017 г. налет SSJ100 у «Аэрофлота» составил 3,5 ч/сутки. Лучший результат продемонстрировал «Азимут» – 4,6 ч/сутки. Среднемагистральные Boeing и Airbus летали у российских авиакомпаний почти по 10 ч/сутки.

«Зафиксированные показатели налета в начальный период эксплуатации – это совместное решение и ответственность поставщика и эксплуатанта. Эти показатели соответствуют мировой практике, у всех новых самолетов налет растет постепенно», – продолжает представитель «Иркута». По ее словам, задача – за короткий срок выйти на среднеотраслевые показатели налета, характерные для «зрелых» самолетов. Компенсации входят в специальные условия для стартового заказчика, добавляет она.

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