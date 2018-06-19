Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Египет ставит на футбол

Египет привлекает туристов с помощью чемпионата мира в России

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Компания Egypt – Experience & Invest стала первым региональным спонсором Международной федерации футбольных ассоциаций в Африке, подписав 12 июня спонсорский контракт с FIFA. Таким образом Египет рассчитывает привлечь международные инвестиции и туристов, следует из сообщения сторон. Условия контракта не раскрываются.

«Сборная Египта квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 г. впервые с 1990 г., и Egypt – Experience & Invest точно использует эту возможность, чтобы показать разнообразие туризма в нашей стране», – цитируется в сообщении министр по туризму Египта Рания аль-Машат.

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