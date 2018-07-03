Из-за сбоев в «продуктовой ЕГАИС» возникли трудности с отгрузками товара

«Меркурий» прослеживает всю цепочку производства животноводческой продукции Евгений Разумный / Ведомости

Сразу несколько производителей продуктов питания рассказали «Ведомостям» о проблемах в работе системы «Меркурий». Последняя представляет собой систему электронной ветеринарной сертификации, которая стала обязательной 1 июля для сырья и готовой продукции. Ее оператор – Россельхознадзор. Цель «Меркурия», который участники рынка с самого начала окрестили продуктовой ЕГАИС (система контроля производства и продажи алкоголя), – проследить путь продуктов от поля до прилавка.

«Во вторник, 3 июля, интерфейс системы для крупных производителей с 10.00 до 16.00 не принимал информацию. Отправка товара задержалась», – сказал сотрудник крупного мясопереработчика. Трудности в работе сервиса заметили и на крупном птицеводческом предприятии, говорит его представитель: система выдавала ошибку, а сайт «Меркурия» некоторое время не работал. Компания было начала готовить бумажные сопроводительные документы, но к тому времени система «отвисла» и товар смогли отправить, продолжает сотрудник мясоперерабатывающего завода. Проблема еще и в том, что специалисты системы не всегда доступны, не удается получить оперативно обратную связь, жалуется он.

«Два инцидента» в работе «Меркурия» заметил и один из крупнейших производителей мяса – «Мираторг», сказал его представитель Дмитрий Сергеев; подробностей он не раскрыл. Правда, по словам Сергеева, специалисты Россельхознадзора оперативно отреагировали на уведомление компании, восстановили ее работу и помогли устранить возникшие в результате неполадки.

В целом, «Меркурий» работает в штатном режиме, сказал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, чье заявление размещено на сайте службы. По его словам, в работе Ветис.api (универсальный шлюз) 3 июля зафиксировано резкое падение производительности продолжительностью 1,5 часа. Причина – подключение в короткий срок аномально большого количества предприятий, в том числе крупных, объяснил он. Увеличилось время отклика системы из-за массового появления новых участников оборота, подтвердил сотрудник компании, работающей в «Меркурии».

«На этапе старта они [производители] одновременно начинают получать и заполнять все реестры, получать документы, журналы, заполнять остатки на складах, нередко это сопровождается большим количеством ошибок формирования запроса, все это в совокупности дестабилизирует работу сервиса», – перечисляет Власов. Россельхознадзор, в свою очередь, по его словам, вносит корректировки в работу системы для обеспечения ее стабильности. Поэтому служба вынуждена ввести ограничение на количество одновременно выполняемых «тяжелых» бизнес-операций, с чем и столкнулись компании, сказал чиновник.

Пострадали и некоторые сторонние системы, интегрированные с «Меркурием», указал Власов: как минимум у трех крупных компаний они рухнули или резко замедлили работу, некоторые компании так и не смогли запустить свои интеграционные решения.

Проблемы заметили и ритейлеры. «Иногда приходят партии товара, а мы их не можем принять, поскольку их нет в системе. Но такие проблемы решаются специалистами Россельхознадзора в ручном режиме. Они, например, советуют подождать, пока информация о товаре подгрузится», – поясняет представитель крупного ритейлера. Впрочем, крупнейшие компании – X5 Retail Group и «Магнит» – заверили, что поставки в магазины идут стабильно.

«Меркурий» – сложная система, которая прослеживает всю цепочку производства животноводческой продукции, и такие рабочие моменты возможны в процессе отладки, подчеркивает представитель «Мираторга». Пока согласно действующему законодательству в случае критических сбоев системы «Меркурий» оформлять товары можно на бумажных носителях, добавляет сотрудник другой компании, работающей в системе.