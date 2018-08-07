Прибыль Усманова от продажи акций Arsenal может превысить 250 млн фунтов
За 30% акций футбольного клуба бизнесмен получит почти вдвое больше, чем за них заплатил
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Футбольный клуб Arsenal основан в 1886 г., это один из самых титулованных английских клубов, он 13 раз выигрывал чемпионат Англии
Arsenal
Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) американского миллиардера Стэна Кронке покупает 30,05% лондонского футбольного клуба Arsenal у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом стало известно из сообщения американской корпорации. Усманов через представителя подтвердил сделку.
KSE полностью принадлежит Кронке, и после сделки он увеличит свою долю в Arsenal с 67,09 до 97,14% акций. KSE стремится к тому, чтобы стать единственным владельцем 100% акций, цитируется в сообщении Кронке: бизнесмен намерен получить и оставшиеся доли независимых акционеров.
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