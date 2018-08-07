Прибыль Усманова от продажи акций Arsenal может превысить 250 млн фунтов

За 30% акций футбольного клуба бизнесмен получит почти вдвое больше, чем за них заплатил

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Футбольный клуб Arsenal основан в 1886 г., это один из самых титулованных английских клубов, он 13 раз выигрывал чемпионат Англии Arsenal

Kroenke Sports & Entertainment Inc. (KSE) американского миллиардера Стэна Кронке покупает 30,05% лондонского футбольного клуба Arsenal у российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом стало известно из сообщения американской корпорации. Усманов через представителя подтвердил сделку.

KSE полностью принадлежит Кронке, и после сделки он увеличит свою долю в Arsenal с 67,09 до 97,14% акций. KSE стремится к тому, чтобы стать единственным владельцем 100% акций, цитируется в сообщении Кронке: бизнесмен намерен получить и оставшиеся доли независимых акционеров.