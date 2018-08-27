Утрата «Башнефти» не отбила у АФК «Система» интереса к нефтегазовой отрасли

Но теперь компания ищет сырье не в России, а в Гренаде

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Global petrolium group

Об участии АФК «Система» в бизнесе гренадской компании Global Petroleum Group (GPG), которая ведет разведку и бурение рядом с островным государством Гренада в Карибском море, говорится во внутреннем отчете «Системы». «Ведомости» ознакомились с документом. Информацию из отчета подтвердил человек, знающий о нем от менеджеров «Системы». Такой проект действительно существует, подтвердили два близких к «Системе» человека.

GPG в 2008 г. получила лицензию от правительства Гренады на 38 лет на разведку и добычу нефти и газа на блоках В, С, D2, D3, D4, D5, с правительством заключено соглашение о разделе продукции. В 2013 г. 100%-ная «дочка» «Системы» Sistema Holding (Cyprus) купила за $10,5 млн 50% в белизской Multiple Investments, которая является единственным владельцем GPG. Продавец в отчете не называется, другие 50% в проекте принадлежат гражданину Кипра Эдуарду Васильеву, который также является директором GPG.

Позже «Система» обеспечила GPG два займа на разведку и бурение: первый – беззалоговый на $69,2 млн, второй – на $100 млн под залог 19% GPG, его «Система» может конвертировать в акции GPG, говорится в отчете.