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Евтушенков не откажется от дивидендов «Системы» за 2017 год

Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков не будет отказываться от финальных дивидендов корпорации по итогам 2017 г.

«Там дивиденды крошечные, поэтому это было бы посмешищем, – объяснил Евтушенков журналистам (цитата по ТАСС). – В прошлом году это были большие дивиденды, это было необходимо сделать, это было правильно. А сейчас это было бы просто пиаром».

Ранее Евтушенков отказался от промежуточных дивидендов «Системы» за девять месяцев 2017 г., что помогло компании сэкономить 4,2 млрд руб. Евтушенков подчеркивал, что эти деньги будут направлены в развитие компании. Бизнесмену принадлежит 61,7% акций «Системы».

По итогам 2017 г. «Система» направит на финальные дивиденды 1,06 млрд руб., исходя из 0,11 руб. на обыкновенную акцию, или 2,2 руб. на одну GDR. В этом случае общие годовые дивиденды составят 7,6 млрд руб.

В 2018 г. «Система» понесла значительные траты, выплатив 100 млрд руб. по условиям мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии.

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