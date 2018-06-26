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Евтушенков отреагировал на призыв конгрессменов ввести против него санкции

Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков констатировал, что санкции США могли бы стать проблемой для его бизнеса.

«[Введение санкций], конечно, помешает, если это случится со мной или с коллегами по цеху», – сказал Евтушенков журналистам (цитата по «Интерфаксу»), комментируя призыв двух конгрессменов ввести против него санкции. «Будем решать проблемы по мере их поступления», – добавил он.

На прошлой неделе члены конгресса США от республиканской партии Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен попросили Белый дом рассмотреть возможность включить в санкционный список Евтушенкова и подконтрольные ему АФК «Система» и МТС. Парламентарии ссылаются на слова президента Владимира Путина о том, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Представитель АФК «Система» заявил «Ведомостям», что компания не ведет инвестиционной деятельности в Крыму.

Евтушенков является фигурантом подготовленного минфином США «кремлевского доклада» о чиновниках и бизнесменах, которых Вашингтон считает приближенными к российскому президенту. Евтушенков попал во вторую часть доклада – в список «олигархов». 6 апреля минфин США включил в санкционный список 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний. Из перечисленных в «кремлевском докладе» миллиардеров под санкции попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и подконтрольные им компании.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»