«Почта России» построит логистику для e-commerce

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М.Стулов / Ведомости

«Почта России» осенью начнет строительство 38 логистических центров, инвестиции в проект составят около 24 млрд руб., заявил на Восточном экономическом форуме гендиректор компании Николай Подгузов.

Центры общей площадью около 400 000 кв.м. будут построены в 34 городах, что обеспечит охват быстрой доставкой более 80% населения страны. «Для этих 34 городов мы обеспечим в ближайшие два года доставку заказов, если заказ будет сделан до 12 дня, в этот же день. После 12 часов дня — доставка на следующий день», - сказал Подгузов.

«Почта России» также планирует ускорить доставку посылок из Китая и в ближайшее время начнет развивать экспресс-канал доставки, что позволит сократить ее сроки с текущих двух-трех недель до одной недели, а в перспективе - через 1,5-2 года - до трех дней, сказал Подгузов. Это касается товаров стоимостью $10-15.