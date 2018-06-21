«Почта России» становится акционерным обществом

Обновленной «Почтой России» будет управлять выбранный правительством совет директоров Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об акционировании «Почты России», сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект предполагает создание непубличного акционерного общества «Почта России», чьи акции будут принадлежать государству.

Обновленной «Почтой России» будет управлять совет директоров числом не более 11 человек, которых выберет правительство. До трети численности совета смогут занять независимые директора, а по одному своему представителю смогут предложить Совет Федерации и Госдума.

Законопроект об акционировании внесли в Госдуму в апреле, и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов обещал, что законопроект будет принят к августу этого года.

Цель реформы – обеспечить равный доступ к почтовым услугам для всех жителей страны, говорилось в пояснительной записке к законопроекту, – проблемы, препятствующие стабильному развитию «Почты России», связаны именно с ее устаревшей организационно-правовой формой.

ФГУП – неповоротливая, не отвечающая потребностям рыночной экономики форма собственности, подтверждал «Ведомостям» директор корпоративной практики PwC Legal Артем Мойсеенко: она подразумевает существенное вовлечение собственника в операционное управление, особенно когда речь идет о распоряжении имуществом. Акционерное общество, продолжает он, означает управление менеджмента, учредитель принимает решения в исключительных случаях.

Важное положение законопроекта – сохранение территориального покрытия почтовыми отделениями всей страны, подчеркивал гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Каждое городское почтовое отделение должно обслуживать не более 15 000 человек, расстояния между отделениями не должны превышать 1,5 км в городах и 6 км в сельской местности. Подгузов также добавлял, что реформа «Почты России» не может служить поводом для увольнения работников.