Крупнейший оператор электричек начинает продавать билеты через мобильное приложение

Купить билет на электричку станет проще Евгений Разумный / Ведомости

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК, крупнейший оператор электричек в России, работает в Москве, Московской области и соседних регионах) запускает с 15 сентября продажу билетов через мобильное приложение. Пассажиру нужно будет выбрать дату и маршрут поездки («туда», «туда и обратно»), оплатить заказ банковской картой или через Apple Pay, активировать билет – считать с помощью телефона QR-код на экране специального турникета (будет отмечен наклейкой) на станции отправления. В приложении появится штрих-код, который нужно будет еще раз поднести к считывателю того же турникета.

До конца 2018 г. компания будет продавать через приложение разовые билеты, а с 2019 г. обещает добавить проездные абонементы. Появятся и билеты на скорые поезда повышенной комфортности с указанием мест. Льготные билеты компания продолжит продавать только через кассы или билетные терминалы, принимающие социальные карты, добавляет представитель.

На первом этапе можно будет купить билеты только в Павелецком направлении. В середине октября добавится Ярославское направление, а до конца 2018 г. — оставшиеся семь направлений, где также работает компания. Количество маршрутов на каждом из направлений тоже будет расширяться постепенно и сначала будут задействованы станции, где есть турникеты. Закупка новых турникетов не потребовалась, поясняет представитель ЦППК: компания переоборудовала имевшиеся, добавив считывающее устройство и экран для активации билетов. В дальнейшем, по его словам, в приложение будут добавляться маршруты со станциями, где нет турникетов, а для активации проездных документов будут использоваться валидаторы.

Ввести продажу билетов через мобильное приложения ЦППК хотела еще полгода назад. «Мы подготовили все и уже тестировали в фокус-группе, но, к сожалению, обнаружили одну техническую ошибку, которую, как я настоял, мы должны исправить, — объяснял в июньском интервью «Ведомостям» гендиректор Центральной ППК Максим Дьяконов. — Подход «давайте начнем сейчас, а с этой ошибкой будем разбираться» привел бы к тому, что пассажиру для покупки билета пришлось бы проделать ряд манипуляций, которые свели бы на нет всю идею мобильного приложения».

Сейчас мобильное приложение ЦППК установлено у более 80 000 пользователей. В 2017 г. количество пассажиров (зафиксированных поездок по проездным документам) компании выросло на 0,3% до 573,4 млн человек. Всего было перевезено 953,8 млн пассажиров с учетом всех зон поездки по каждому билету.