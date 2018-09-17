Белорусская калийная компания заключила новый контракт с Китаем

Цена выросла на 25% и впервые сравнялась с ценой контракта с Индией

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Цена для Китая выросла на 25% по сравнению с ценой прошлого года, констатировал аналитик «Атона» Адрей Лобазов Денис Абрамов / Ведомости

Белорусская калийная компания (трейдер калийных удобрений, производимых «Беларуськалием», БКК) договорилась с консорциумом китайских покупателей о контрактных ценах на хлоркалий в размере $290 за 1 т, сообщил трейдер. Цена будет действовать до июня 2019 г. Объем поставок компания не указывает. Поставки «Беларуськалия» в Китай в 2017 г. составили около 1,5–2 млн т (данные АКРА).

Эти договоренности отвечают существующей на мировом калийном рынке тенденции роста цен, следует из сообщения БКК. «Соглашение о цене китайского контракта имеет стратегическое значение, так как КНР является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений», – отмечает генеральный директор БКК Елена Кудрявец.

Традиционно цены китайского контракта являются индикатором для всего остального рынка.