Белорусская калийная компания заключила новый контракт с Китаем
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Белорусская калийная компания (трейдер калийных удобрений, производимых «Беларуськалием», БКК) договорилась с консорциумом китайских покупателей о контрактных ценах на хлоркалий в размере $290 за 1 т, сообщил трейдер. Цена будет действовать до июня 2019 г. Объем поставок компания не указывает. Поставки «Беларуськалия» в Китай в 2017 г. составили около 1,5–2 млн т (данные АКРА).
Эти договоренности отвечают существующей на мировом калийном рынке тенденции роста цен, следует из сообщения БКК. «Соглашение о цене китайского контракта имеет стратегическое значение, так как КНР является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на развитие мирового рынка минеральных удобрений», – отмечает генеральный директор БКК Елена Кудрявец.
Традиционно цены китайского контракта являются индикатором для всего остального рынка.
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