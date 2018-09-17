Бизнес / Промышленность

Россия отменила льготные пошлины на ввоз автокомпонентов для сборки

Другие страны экономического союза эти льготы сохранили
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила привести ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки в соответствие с обязательствами России в ВТО, сообщила комиссия 17 сентября. Ранее они были преимущественно нулевыми, теперь вырастут на 3–10 п. п.

Правительство России будет субсидировать автоконцерны, имеющие соглашения о промсборке, возросшие расходы из-за отмены льгот по ввозу автокомпонентов. Общая сумма субсидий до конца 2018 г. может составить 600 млн руб., говорит сотрудник одного из автоконцернов.

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