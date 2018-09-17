Россия отменила льготные пошлины на ввоз автокомпонентов для сборки
Другие страны экономического союза эти льготы сохранили
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
ЕЭК решила привести ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки в соответствие с обязательствами России в ВТО
Максим Стулов / Ведомости
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила привести ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки в соответствие с обязательствами России в ВТО, сообщила комиссия 17 сентября. Ранее они были преимущественно нулевыми, теперь вырастут на 3–10 п. п.
Правительство России будет субсидировать автоконцерны, имеющие соглашения о промсборке, возросшие расходы из-за отмены льгот по ввозу автокомпонентов. Общая сумма субсидий до конца 2018 г. может составить 600 млн руб., говорит сотрудник одного из автоконцернов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}