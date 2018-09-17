Группа «Илим» намерена увеличить экспорт в Китай на 60%

«Илим» планирует резко увеличить поставки в Китай с помощью двух проектов в Иркутской области. Основной из них — «Большой Уст-Илимск» «Илим»

Группа «Илим» (паритетное СП International Paper и «Илим холдинга») планирует увеличить общий экспорт в Китай с 1,5 млн т в 2017 г. до 1,9 млн т в 2021 г. и до 2,4 млн т к 2023 г. Об этом группа сообщила 17 сентября со ссылкой на слова ее гендиректора Ксении Сосниной.

К 2030 г. глобальный спрос на целлюлозное волокно вырастет более чем на 30 млн т, а спрос на целлюлозные гофроматериалы – более чем на 10 млн т, приводит данные «Илим». В 2017 г. в Китае (основной рынок целлюлозы и бумажной упаковки) вступил в силу закон о запрете импорта большого спектра несортированных твердых отходов, напоминает компания. «В связи с этим актуальным стало наращивание производства экологически безвредных картонов, – говорится в сообщении «Илима». – В то же время в ближайшие несколько лет ожидается рост спроса на упаковочную продукцию. Это связано с повышением благосостояния населения, развитием внутреннего рынка страны, расширением сектора торговли, в том числе e-commerce».

«Илим» планирует резко увеличить поставки в Китай с помощью двух проектов в Иркутской области. Основной из них – «Большой Усть-Илимск»: он предполагает строительство к 2022 г. завода по производству картона и другой упаковки мощностью 600 000 т в год и стоимостью около $1 млрд. Второй проект реализуется в Братске – второй этап модернизации местного комбината. К концу 2019 г. производительность картонной линии здесь будет увеличена более чем на 100 000 т в год. В итоге «Илим» сможет суммарно выпускать 1,5 млн т картона в год, а общее производство товарной продукции превысит 4,3 млн т в год против 3,3 млн т в 2017 г., подсчитала группа.

Сейчас 45% производимой продукции группа «Илим» поставляет в Китай, к 2023 г. эту долю планируется увеличить до 55%, передала «Ведомостям» через представителя Соснина.

«Проект «Большой Усть-Илимск» находится в стадии предпроектной подготовки по множеству направлений, – поясняет Соснина. – Результаты будут рассматриваться в декабре этого года на совете директоров компании. После этого мы приступим к реализации».

Китай – крупнейший потребитель российской целлюлозы, на него приходится 58% общих поставок из страны, следует из отчета Lesprom Network. В 2017 г. экспорт вырос на 0,6% до 1,51 млн т. В основном это продукция группы «Илим». Среди стран – потребителей российской бумаги и картона Китай с долей 6% (179 700 т в 2017 г., рост на 22%) находится на пятом месте после Индии (16%), Казахстана (7%), Турции (7%) и Белоруссии (7%).