Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Золотая шайба
КХЛ резко нарастила доходы
Это произошло благодаря продажам телетрансляций и помощи спонсоров
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В сезоне 2017/18 г. выручка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выросла на 27%
Максим Туманов / TASS
В сезоне 2017/18 г. выручка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выросла на 27% до 3,05 млрд руб., подсчитали аналитики компании EY. Темпы роста ускорились втрое по сравнению с предыдущим сезоном и стали самыми быстрыми за пять лет.
КХЛ – это открытая международная хоккейная лига, в ней играют команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии. В 2008 г. при создании в лигу вошло 24 команды, сейчас их 29.
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