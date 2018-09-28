КХЛ резко нарастила доходы

Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Золотая шайба

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В сезоне 2017/18 г. выручка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выросла на 27% Максим Туманов / TASS

В сезоне 2017/18 г. выручка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выросла на 27% до 3,05 млрд руб., подсчитали аналитики компании EY. Темпы роста ускорились втрое по сравнению с предыдущим сезоном и стали самыми быстрыми за пять лет.

КХЛ – это открытая международная хоккейная лига, в ней играют команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии. В 2008 г. при создании в лигу вошло 24 команды, сейчас их 29.