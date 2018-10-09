UC Rusal увеличила поставки алюминия на экспорт

Статья опубликована в № 4670 от 09.10.2018 под заголовком: Пауза в санкциях пошла UC Rusal на пользу

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Потребители российского алюминия нервничают – через месяц могут вступить в силу американские санкции против UC Rusal UC Rusal

С января по август 2018 г. экспорт алюминия из России по сравнению с прошлым годом вырос на 14,8% – с 2 млн до 2,12 млн т, следует из данных Федеральной таможенной службы. Единственный производитель металла в России – UC Rusal.

При этом в течение трех летних месяцев поставки за рубеж постоянно росли. В июне было экспортировано 272 000 т алюминия, в августе – на 35,7% больше, 423 300 т. По сравнению с августом прошлого года поставки выросли на 45,9%.

Представитель UC Rusal от комментариев отказался. Источник, близкий к компании, пояснил, что данная статистика не репрезентативна, так как реальный экспорт в ней может отражаться с существенным опозданием.