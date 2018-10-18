«Яндекс.Такси» станет основным владельцем «Партии еды»

Максим Стулов / Ведомости

Компания «Яндекс.Такси» сообщила, что станет основным владельцем сервиса по доставке продуктов для приготовления блюд «Партия еды». «Яндекс.Такси» получит 83,3% акций сервиса, остальные 16,7% останутся у трех нынешних совладельцев компании — Михаила Перегудова, Владимира Черкашина и Филиппа Башьяна. Как будут перераспределены оставшиеся доли у совладельцев компании, «Яндекс.Такси» не раскрывает.

Сумму сделки «Яндекс.Такси» также не раскрыл.

У «Яндекс.Такси» есть право выкупить доли основателей компании в течение нескольких лет, говорится в сообщении компании. После закрытия сделки «Партией еды» будет руководить Михаил Перегудов, а функции сервиса интегрируют в структуры «Яндекса», занимающиеся доставкой еды и продуктов.

Кому принадлежит «Партия еды» Сейчас, согласно «СПАРК-Интерфаксу», 33,25% компании принадлежит Эдуарду Тиктинскому, по 17,1% - у Филиппа Башьяна и Михаила Перегудова, 16,88% - у Владимира Черкашина, 11,88% - у Сергея Алешина и 3,8% - у Александра Родионова.

«Партия еды» — один из крупнейших сервисов по доставке продуктов в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении «Яндекс.Такси». По данным за сентябрь, компания доставила более 200 000 комплектов еды. У компании есть возможность оформлять подписку на доставку и подписка оформлена у большинства клиентов, сообщает «Яндекс». По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка «Партии еды» составила 141,5 млн руб.

Стартап «Партия еды» был запущен Михаилом Перегудовым в 2014 г. Компания занимается доставкой продуктовых наборов и рецептов для приготовления блюд. Первый заказ «Партия еды» доставила 17 августа 2014 г., говорится на сайте компании. В 2015 г. Тиктинский выкупил 40% сервиса и стал крупнейшим акционером компании, сообщал vc.ru. В апреле 2017 г. владельцы сервиса привлекли 60 млн руб. от группы инвесторов, возглавляемой совладельцами «Санекст.Про» Владимиром Черкашиным и Сергеем Алешиным. Об этом vc.ru рассказывал Перегудов. В обмен на инвестиции Черкашин и Алешин тогда получили по 12,5% ООО «Партия еды», доля Тиктинского снизилась до 35%.

В феврале 2017 г. «Партия еды» запустила в Санкт-Петербурге производственный хаб площадью более 1000 кв. м, рассказывал ранее vc.ru Перегудов. Инвестиции в новый хаб составили от 25 млн до 30 млн руб. На его запуск была израсходована большая часть средств, полученных компанией в 2015 г. от Тиктинского.

«Яндексу» сделка поможет расширить бизнес по доставке еды. Сейчас у компании есть сервис по доставке еды «Яндекс.Еда» и сервис для экономии на покупках «Едадил». «Опыт и возможности "Яндекса" в масштабировании бизнеса выведут сервис на новый уровень и сделают его доступным миллионам людей», — цитирует компания операционного директора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.