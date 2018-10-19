Evraz подешевел более чем на $0,5 млрд

EVRAZ

В ближайшие три года металлургическая компания Evraz планирует направлять на инвестиции по $870–990 млн, следует из материалов к дню инвесторов, который прошел 19 октября в Лондоне. Последний раз капитальные затраты компании превышали $900 млн в 2013 г. В общей сложности в течение 2019–2022 гг. в строительство новых проектов в России и США будет инвестировано почти $1,5 млрд.

В течение предыдущих четырех лет – 2014–2017 гг. – размер инвестпрограммы Evraz колебался на уровне $400–600 млн. Компания по-прежнему будет направлять около $500 млн ежегодно на поддержание действующих мощностей. В 2018 г. капитальные затраты составят $640–660 млн, следует из презентации для инвесторов.

К 2022 г. Evraz планирует увеличить производство плоского проката на Западно-Сибирском металлургическом комбинате на 2,5 млн т, модернизировать рельсобалочный стан, установить машину непрерывного литья заготовок и провести капитальный ремонт доменной печи на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Кроме того, в планах компании более чем вдвое увеличить свои мощности по производству рельсов в американском штате Колорадо. Завод в Пуэбло будет способен выпускать до 1,13 млн т рельсов ежегодно (сейчас – 530 000 т).

Недавно компания сообщала, что к 2022 г. увеличит на Нижнетагильском металлургическом заводе производство колес почти на 300 000 штук в год. Проект будет реализован в два этапа. Первый – увеличение производительности существующих мощностей на 78 000 колес. Инвестиции на данном этапе составят $60 млн, сообщал Evraz. Инвестиции в строительство нового колесного цеха мощностью 200 000 штук в год эксперты оценивали примерно в $100 млн.

Инвесторы не слишком обрадовались новым планам компании. За день компания подешевела на Лондонской фондовой бирже на $554 млн (-5,3%). Не удержал котировки даже прогноз по дивидендам за 2018 г. – на них Evraz собирается направить $1,2 млрд, это на 64,2% больше, чем было выплачено акционерам в прошлом году.