Бизнес / Промышленность

Компании Мордашова не откажутся от госпомощи при реализации инвестиционных проектов

«Севергрупп» представила проекты на миллиарды долларов при обсуждении списка Белоусова
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«Севергрупп», объединяющая промышленные активы Алексея Мордашова, представила список инвестиционных проектов на несколько миллиардов долларов в рамках обсуждения так называемого списка Белоусова, рассказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. «Компании представили свою инвестиционную программу, реализация которой запланирована. И на этапе реализации проектов помощь на федеральном уровне будет необходима», – сказал он.

«Северсталь» активно участвует в процессе обсуждения, компания заинтересована в формировании прозрачных и понятных правил игры и в возможности привлечения региональной и федеральной поддержки для реализации капиталоемких проектов, сказал Шевелев.

Готовить списки приоритетных инвестпроектов компании и чиновники начали еще летом. Тогда помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять часть доходов у 14 компаний металлургического, горнодобывающего и химического секторов. Правительство выступило против и предложило бизнесу альтернативу – помочь выполнить указ президента и увеличить инвестиции до 25% ВВП. Было решено, что налоги увеличены не будут, но бизнес сам увеличит инвестиции в социально важные проекты.

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