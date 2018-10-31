«Русснефть» Михаила Гуцериева в ближайшие три года может потерять около $260 млн
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Неправильный прогноз цен на нефть может дорого обойтись «Русснефти» Михаила Гуцериева. В сентябре 2017 г. компания заключила с ВТБ и Промсвязьбанком контракты, в которых зафиксировала цену на нефть, говорится в отчете аналитиков Райффайзенбанка от 30 октября. Речь идет о продаже 10% добываемой нефти по $35 за баррель. Контракты действуют до декабря 2020 г. Уже в 2018 г. они могут привести к потере «Русснефтью» 4 млрд руб. (около $64 млн). А за весь срок действия в 2018–2020 гг. – к убыткам в размере $260 млн. При сохранении текущих цен на нефть потери по «страховке» обойдутся компании в 23% от свободного денежного потока за три года, говорится в отчете.
«Русснефть» – шестая по величине нефтяная компания в России, в 2017 г. добыла 7 млн т нефти. Основателю компании, председателю совета директоров Михаилу Гуцериеву, и членам его семьи принадлежит 47% акций, швейцарскому трейдеру Glencore – 33%, остальное находится в свободном обращении.
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