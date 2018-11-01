«Аэрофлот» объявил о создании четырех региональных хабов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Совет директоров «Аэрофлота» принял новую стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2023 г., сообщила пресс-служба национального перевозчика. Одна из целей — открыть к 2023 г. четыре региональных хаба в России: в Красноярске будет создан хаб для международных перевозок (транзитный пункт для перевозок между Юго-Восточной Азией и Европой, рассказывал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев Владимиру Путину), в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске — базы для региональных перевозок.
Сейчас «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево», его «дочки» «Россия», лоукостер «Победа» и дальневосточный перевозчик «Аврора» выполняют рейсы как из Москвы, так и минуя столицу.
Сроки создания региональных хабов и количество направлений из них «Аэрофлот» не называет. Но к 2023 г. группа планирует почти втрое увеличить региональные перевозки (минуя Москву) – с 7 млн пассажиров в 2017 г. до 19 млн., говорится в релизе.
В качестве городов для региональных хабов «Аэрофлот» рассматривал Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Иркутск, рассказывали в сентябре источники, близкие к группе. Причем первые три города они называли приоритетными вариантами, а Новосибирска в списке претендентов не было. Пресс-служба «Аэрофлота» не сообщает, почему выбраны именно эти города.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}