«Аэрофлот» объявил о создании четырех региональных хабов

Госкомпания хочет активнее летать в том числе из Екатеринбурга и Новосибирска, базовых аэропортов своих конкурентов

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Аэропорты Новосибирска и Екатеринбурга являются хабами крупнейших частных авиакомпаний и крупнейших конкурентов «Аэрофлота» – S7 и «Уральских авиалиний» соответственно. Александр Кряжев / РИА Новости

Совет директоров «Аэрофлота» принял новую стратегию развития группы «Аэрофлот» до 2023 г., сообщила пресс-служба национального перевозчика. Одна из целей — открыть к 2023 г. четыре региональных хаба в России: в Красноярске будет создан хаб для международных перевозок (транзитный пункт для перевозок между Юго-Восточной Азией и Европой, рассказывал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев Владимиру Путину), в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске — базы для региональных перевозок.

Сейчас «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево», его «дочки» «Россия», лоукостер «Победа» и дальневосточный перевозчик «Аврора» выполняют рейсы как из Москвы, так и минуя столицу.

Сроки создания региональных хабов и количество направлений из них «Аэрофлот» не называет. Но к 2023 г. группа планирует почти втрое увеличить региональные перевозки (минуя Москву) – с 7 млн пассажиров в 2017 г. до 19 млн., говорится в релизе.

В качестве городов для региональных хабов «Аэрофлот» рассматривал Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Иркутск, рассказывали в сентябре источники, близкие к группе. Причем первые три города они называли приоритетными вариантами, а Новосибирска в списке претендентов не было. Пресс-служба «Аэрофлота» не сообщает, почему выбраны именно эти города.