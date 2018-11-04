«Нафтогаз» начал работу над «планом Б» из-за «Северного потока – 2»

После запуска газопровода «Северный поток — 2» транзит газа через территорию Украины может быть прекращен, считает Витренко Евгений Разумный / Ведомости

«Нафтогаз» Украины начал работать над «планом Б» в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2», заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK. Этот план, по его словам, предусматривает взыскание с России убытков за простой украинской газотранспортной системы. Киев оценил ущерб в $12 млрд, соответствующий иск в международный арбитраж уже подан, рассказал Витренко.

По его мнению, есть «очень большие шансы», что «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на усилия Украины, которая выступает против газопровода. «Правительство Германии поддерживает этот проект, многие европейские компании, к сожалению, благодаря прямой коррупции поддерживают этот проект», — заявил Витренко.

После запуска этого газопровода транзит газа через территорию Украины может быть прекращен, продолжил Витренко. Он добавил, что не знает ни о каких обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит российского газа через Украину. «Что значит обещание? У нас нет никакого подписанного контракта», — сказал топ-менеджер.

Пока приоритетным для «Нафтогаза» остается «план А», который предполагает сохранение транзита российского газа через Украину, но компания уже начала работать над «планом Б», пояснил Витренко.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Оператор газопровода — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В проекте участвуют пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода «Газпром» планирует к концу 2019 г.

Президент России Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель в августе на встрече в Германии обсуждали роль Украины после ввода «Северного потока — 2». По мнению Меркель, после запуска газопровода Украина должна сохранить свою роль страны — транзитера газа. В ответ Путин заявил, что строительство «Северного потока —2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзит газа через Украину. Однако, по его словам, транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.