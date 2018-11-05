UC Rusal увеличила продажи алюминия на 33,6% в III квартале

Компания UC Rusal, второй в мире производитель алюминия, опубликовала финансовые и операционные результаты за III квартал и девять месяцев 2018 г. Это вторая отчетность компании после того, как 6 апреля минфин США ввел санкции против нее, ее основного владельца Олега Дерипаски и еще семи его компаний.

В июле – сентябре компания продала 1,046 млн т алюминия. Это на 33,6% больше, чем в предыдущие три месяца (783 000 т), и на 8,1% больше, чем в III квартале 2017 г. – 968 000 т. Выручка за III квартал составила $ 2,918 млрд, что также на 29,5% больше показателя прошлого квартала и на 18,6% больше, чем в III квартале 2017 г. Чистая прибыль выросла на 46,3% до $ 597 млн. При этом за девять месяцев 2018 г. компания продала на 5,4% меньше первичного алюминия, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль за период выросла на 98,1% с $782 млн в 2017 г. до $1,549 млрд в 2018 г. Однако это связано с ростом цен на алюминий на 12,2%, до $2,158/т, и слабостью российской валюты.

Рост ряда показателей в III квартале обусловлен разовым эффектом, связанным с эффектом низкой базы – резкого падения после объявления санкций во II квартале, пояснил представитель UC Rusal. В перспективе ситуация остается неопределенной, подчеркивает он: «растут цены на электроэнергию (более чем на 38,6%), сырье, транспортировку продукции, а продажи в девятимесячном периоде снижаются на фоне волатильности цен». На электроэнергию приходится почти 30% в структуре себестоимости производства алюминия.

«Вероятность негативного влияния санкций на бизнес компании все еще очень высока», – подчеркнул представитель UC Rusal.

Кроме низкой базы II квартала причин для роста в III квартале нет, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. В целом, не без помощи слабого рубля, компания неплохо справляется с санкционным давлением и нестабильной ситуацией на рынке, заключает эксперт. К тому же, минфин США уже неоднократно откладывал полный запрет на работу с UC Rusal, рынок привык работать по предложенным правилам. Вероятно, американская сторона продолжит давать отсрочки и дальше, так что результаты компании по итогам IV квартала не будут хуже текущих, уверен Худалов.

Уже в апреле многие зарубежные компании одна за другой стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal. Швейцарский трейдер Glencore предупреждал о рисках невыполнения контрактов на поставки металла UC Rusal. Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции. Перестали торговать алюминием российской компании Лондонская биржа металлов и подразделение Нью-Йоркской товарной биржи по металлам – Comex.

Изначально минфин США дал международным контрагентам UC Rusal два месяца на завершение сотрудничества с компанией, попавшей под санкции. Это привело к панике на рынке: цены на алюминий взлетели на 24% до трехлетних максимумов. 18 апреля 1 т алюминия стоила на Лондонской бирже металлов $2537.

Позже власти США сделали несколько послаблений для компании и ее контрагентов. Они объявили, что санкции могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля в попавших в список компаниях, продлили для контрагентов сроки прекращения сотрудничества с UC Rusal и другими структурами бизнесмена, оказавшимися под санкциями, до 12 декабря и разрешили осуществлять с ними сделки в объемах, не превышающих досанкционных.

Дерипаска предпринимает попытки выйти из-под санкций. Председатель совета директоров En+ (владеет 48% UC Rusal) и независимый директор лорд Грегори Баркер разработал план по выведению компании из-под действия санкций. Документ был представлен в минфин США в конце июля. План предусматривает, что Дерипаска должен снизить долю в En+ ниже контрольной.

О плане стало известно из сообщения американской компании Mercury, занимающейся лоббизмом. Она предлагает временно исключить компанию из-под действия санкций или санкционировать сделки с ее акциями. Благодаря этому UC Rusal сможет получить согласие Glencore на конвертацию доли в компании в акции En+.